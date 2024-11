Il PC è importante per Take-Two, che però non ha annunciato GTA 6 per PC

Sappiamo che i giochi di casa Rockstar Games – compagnia che ricade sotto il cappello del gigante Take-Two Interactive – si fanno sempre un po' aspettare per i giocatori PC, al punto che solo di recente hanno potuto mettere le mani sul primo Red Dead Redemption.

Tuttavia, il CEO Strauss Zelnick, di Take-Two, ha ribadito il suo interesse per il mondo delle release su PC e la grande crescita della piattaforma. Anche se il gioco più atteso in arrivo dal publisher – e forse il più atteso in assoluto –, GTA 6, al momento e come di consueto è annunciato solo per console.

«Se c'è una piattaforma che perde di valore, ce n'è comunque sempre subito un'altra» ha ragionato Zelnick, nel corso dell'incontro con gli investitori dei giorni scorsi (thanks VGC).

«Stiamo vedendo una grande crescita su PC in questo momento. Ho potuto vedere che i formati aperti continuano a crescere, e il PC è un formato aperto» ha continuato, in riferimento al formato chiuso delle console, che costringono a passare per procedure proprietarie e per store imposti dal produttore.

«Penso che il PC continuerà a diventare sempre più una parte importante del business console da qui in avanti, e per noi non è complicato supportarlo, niente affatto. Il punto è che siamo selettivi in merito a quali piattaforme supportiamo: facciamo il lavoro dove possiamo farlo funzionare, fino a quando c'è un pubblico grande abbastanza da farne valere la pena».

Insomma, è plausibile che, come nei casi delle precedenti release di Rockstar, anche GTA 6 possa trovare non troppo tardi la sua via per il mondo PC, seguendo gli esempi dei due Red Dead Redemption e del ricchissimo GTA 5.

L'uscita del gioco è attesa per l'autunno 2025 su PS5 e Xbox Series X|S – e, sebbene il titolo possa chiedere qualche sacrificio su Xbox Series S, Zelnick non si è detto preoccupato della cosa, assicurando che Take-Two porterà questo ritorno a Vice City su tutte le piattaforme dove c'è un pubblico consistente ad aspettarlo, Series S inclusa.