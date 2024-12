GTA 6, un ex Rockstar vuota il sacco sulle "teorie del complotto"

Rockstar Games ha scelto di non comunicare quasi nulla relativamente allo sviluppo di GTA 6, il che sta ovviamente scatenando la fantasia dei fan.

Nelle scorse giornate vi abbiamo riportato più volte sulle nostre pagine bizzarre teorie "del complotto" basate su piccolissimi dettagli, con la community che si è spesso augurata di scoprire indizi relativi al successore di GTA V (che trovate invece su Amazon).

E non ce la sentiamo di biasimare fin troppo i fan: ricordiamo che è già passato più di un anno dalla pubblicazione del primo trailer e che, da allora, di fatto non si è più avuto alcun aggiornamento ufficiale.

Dexerto segnala a tal proposito un nuovo interessante video di Mike York, ex sviluppatore di Rockstar Games, che ha voluto spiegare come mai il team di sviluppo ha deciso di sfruttare questa curiosa strategia.

La popolarità accumulata da GTA 6 e dallo stesso team di sviluppo, in poche parole, ha fatto in modo che sostanzialmente siano i fan a occuparsi inconsapevolmente del marketing di gioco: Rockstar Games non deve fare altro che aspettare e lasciare che sia la community a fare tutto il lavoro.

Secondo Mike York, il team di sviluppo ha scelto di tenere la data di lancio molto vaga proprio per questo motivo: è una strategia di marketing che ha permesso ai fan di sbizzarrirsi con le "teorie del complotto" più folli.

Nel suo video, l'ex sviluppatore fa riferimento anche a una recente analisi della Luna di GTA Online — ve ne abbiamo parlato anche in una notizia dedicata — come ulteriore dimostrazione di quanto il tutto stia raggiungendo quasi livelli di follia.

«Ciò che è forte di questa roba è che Rockstar può capitalizzarci sopra: se qualcuno ha una grande teoria, anche se non è stato fatto di proposito, loro possono intervenire e far sembrare che è sempre stata quella loro intenzione già diversi anni prima. È davvero grande. In un certo senso, questo riesce a unire tutti i fan».

Chissà se a questo punto anche la famosa data del reveal del trailer, che si è scoperto essere presente in una maglietta di GTA V, a questo punto non sia stato tutto un marketing "involontario" dei fan.

Ma a giudicare dai numeri che il trailer di GTA 6 continua a ottenere oggi e dall'enorme attenzione che i fan continuano a riservare al titolo, non si può negare che sia effettivamente una strategia che sta portando i suoi frutti.