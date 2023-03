GTA 6 potrebbe aver svelato il numero di città esplorabili

GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two continua a farsi desiderare giorno dopo giorno, visto che il gioco non sembra volersi mostrare ufficialmente.

Le poche informazioni disponibili sul successore di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono infatti solo dal leak dei mesi scorsi, che ha mostrato il gioco in una versione palesemente work-in-progress.

Nonostante siano state svelate alcune novità sulle feature del prossimo GTA, i giocatori chiedono a gran voce qualcosa di più “corposo”.

Ora, dopo che nelle scorse ore è apparsa in rete uno screen che lascia ben poco spazio all’immaginazione, è ora il momento di nuove – presunte – informazioni su GTA 6, incluso il numero di città presenti e molto altro ancora.

Come riportato anche da Gaming Bible, in GTA 6 sarebbero state incluse ben 12 città liberamente esplorabili, perlomeno stando alle informazioni trapelate in questi giorni.

Sembra infatti che siano state svelate in anticipo alcune delle location che saranno presenti nell’enorme mondo aperto del prossimo Grand Theft Auto.

Un elenco è stato pubblicato su Reddit dall’utente “tusstaster”, il quale include anche Vice City. Precedenti indiscrezioni avevano già affermato che GTA 6 tornerà nell’iconica località ispirata a Miami, oltre a farci visitare il Sud America, forse parte del Messico.

Un altro nome della lista che salta subito all’occhio è Vice Beach, una località presente anche nel titolo spin-off Vice City Stories. Lo stesso si può dire dell’altrettanto nota Washington Beach.

Ma non è tutto: la scorsa settimana sarebbe trapelata una “piccola porzione” della mappa di GTA 6, tanto che un altro utente di Reddit ha commentato che una parte di questa assomigliava alla cosiddetta Sebring Raceway. Al momento, ricordiamo che nulla di tutto ciò è stato confermato ufficialmente da Rockstar.

Ricordiamo che Rockstar Games ha da poco assunto vari ingegneri per realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto in un prodotto del genere.

Purtroppo, però, sembra proprio che Take-Two abbia decis che GTA 6 non sarà disponibile gratis al Day One, sebbene non abbia escluso che in futuro il gioco possa comunque arrivare su PlayStation Plus o Xbox Game Pass.