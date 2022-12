GTA 6 è di nuovo vittima di leak per colpa di… Goat Simulator 3

Come ormai i fan sapranno, GTA 6 è stato protagonista negli scorsi mesi di uno dei leak più importanti e clamorosi di tutti i tempi: diverse ore di catturato proveniente da versioni ancora in sviluppo sono finite sul web, diffondendosi velocemente in brevissimi istanti.

Rockstar Games e Take-Two, dopo aver ammesso la veridicità dei contenuti, hanno fatto tutto il possibile per limitare i danni e far sparire ogni traccia di quei contenuti, ma uno dei gameplay in particolare è stato nuovamente leakato da… Goat Simulator 3 (lo trovate in sconto su Amazon).

Il folle simulatore di capre ci ha ormai abituato a prendere in giro i videogiochi — come non dimenticare la parodia di Dead Island 2, che ha perfino aiutato la sua stessa produzione — e in uno dei suoi spot più recenti ha deciso di puntare anche GTA 6. Solo che, questa volta, forse la produzione deve aver esagerato.

Come riportato da DualShockers, il loro ultimo spot pubblicitario è stato infatti prontamente rimosso dal web, dopo una notifica di violazione del copyright da parte di Take-Two. Il motivo è presto detto: nel trailer è stato mostrato anche uno spezzone di un gameplay dal clamoroso leak di GTA 6.

Il video satirico ci mostrava la vita di Shaun, un NPC che sottolineava di aver già ricevuto diverse proposte di lavoro, mostrando al pubblico che era possibile vederlo anche all’interno di GTA 6.

Sebbene la presenza di “Shaun” era stata naturalmente modificata accuratamente dal team di sviluppo, il gameplay era davvero uno dei filmati leakati dal sesto capitolo di Grand Theft Auto: il risultato, come potete vedere di seguito, è che il trailer adesso non è più disponibile per violazione del copyright.

meet shaun, the npc pic.twitter.com/vT5kMwJKvC — Goat Simulator (@GoatSimulator) December 19, 2022

Per il momento non è ancora arrivato alcun commento ufficiale sulla vicenda, né da Rockstar Games e Take-Two e nemmeno dagli autori di Goat Simulator 3. Tuttavia, è altamente probabile che nessuno si aspettava che si sarebbe tornato a parlare del clamoroso leak… per colpa del simulatore di capre più folle sul mercato.

Se questa altrettanto folle vicenda dovesse aver stimolato la vostra curiosità, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione dettagliata di Goat Simulator 3.