Take-Two commenta il rinvio di GTA 6: «Cerchiamo la perfezione»

Sebbene molti esperti e fan avessero previsto questa possibilità, il rinvio di GTA 6 al 2026 ha lasciato in molti con l'amaro in bocca: sarà necessario attendere ancora un altro anno prima di poter mettere le mani su uno dei videogiochi più attesi di sempre.

L'impatto del sesto capitolo della serie potrebbe essere devastante per l'industria, al punto che diversi esperti sostengono già che il rinvio non produrrà alcun beneficio in tempi brevi.

In un'intervista rilasciata a GamesBeat, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha comunque minimizzato la portata di questo rinvio: pur ammettendo che ovviamente non gli piace posticipare le uscite dei giochi, spiega che la nuova data non è in realtà così distante da quella pensata inizialmente.

Considerando che in realtà nessuno di noi sa con certezza quando fosse prevista l'uscita del successore di GTA V (che trovate invece su Amazon), tralasciando ovviamente il generico anno 2025, è plausibile immaginare che Rockstar stesso pensando a un lancio intorno alla fine dell'anno, il che avrebbe portato a un rinvio interno di circa 6 mesi.

Sulla decisione vera e propria di rinviare il gioco, Strauss Zelnick spiega di aver voluto dare agli sviluppatori tutto il tempo necessario per realizzare il miglior prodotto possibile:

«In Take-Two siamo costantemente alla ricerca della perfezione. Generalmente e nello specifico, Rockstar Games a volte ha bisogno di più tempo. In questo caso, ne ha bisogno per realizzare questo progetto innovativo al livello richiesto dai fan».

Le parole del CEO di Take-Two sono dunque molto chiare: se Rockstar Games non ritiene di avere tempo a sufficienza per raggiungere quella che definisce la "perfezione", allora il publisher non avrà alcun tipo di problema a concedere rinvii. Come già accaduto in questo caso.

Ciò significa anche che, se non dovesse essere pronto per maggio 2026, potremmo assistere a un ulteriore rinvio in corsa. Speriamo ovviamente non ce ne sia bisogno, ma tutto dipenderà dall'effettivo stato dei lavori.