Il trailer 2 di GTA 6 nasconde numeri di telefono da chiamare in GTA 5

Rockstar Games ha abituato i suoi fan ad aspettarsi sempre segreti nascosti ovunque, portando spesso ad analisi fin troppo eccessive dei suoi prodotti ma che, in alcuni casi, ci hanno svelato dettagli interessanti.

Considerata l'enorme attenzione mediatica per il trailer 2 di GTA 6, non è dunque affatto sorprendente scoprire che tantissimi appassionati ed esperti lo stiano dissezionando per individuare segreti da scoprire: tra questi ci sono anche numeri di telefono che funzionano davvero. Almeno all'interno dei videogiochi, non nella vita reale.

La redazione di ComicBook ha infatti provato a riepilogare tutti i numeri presenti all'interno del trailer, scoprendo che utilizzando il nostro cellulare all'interno di GTA 5 è davvero possibile riuscire a telefonare a questi numeri, con risultati decisamente inaspettati.

Faccio chiarezza fin da subito: non aspettatevi dialoghi segreti o rivelazioni incredibili per il prossimo capitolo, ma solo easter egg che, chissà, magari verranno approfonditi nel corso del tempo.

Di seguito troverete tutti i numeri di telefono che sono stati scoperti nel trailer 2 di GTA 6 e che potete provare a chiamare su GTA 5 (lo trovate su Amazon, a proposito):

Brian’s Boat Works and Marina: 786-555-0109

Numero sul registratore di cassa: 305-555-0145

Watkins Auto Parts: 305-555-0128

Numero a caso sulla parete: 305-555-0178

ComicBook ha anche provato a comporre numeri a caso simili a questi pattern, scoprendone alcuni funzionanti: li riportiamo di seguito, insieme a una breve descrizione su cosa succede provando a telefonarli.

305-555-0113 - Scherzo telefonico

305-555-0102 - Riproduce una strana musica

305-555-0101 - Riaggancia immediatamente

È possibile che Rockstar in futuro rilasci qualche aggiornamento su GTA 5 che aggiunga conversazioni nascoste a questi numeri di telefono, ma per il momento non c'è nulla in più che possiamo riportarvi al riguardo.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena emergeranno ulteriori dettagli nascosti dal nuovo trailer di GTA 6.

A proposito, vi eravate accorti che il filmato inizia con un divertente riferimento ai leak che Rockstar ha dovuto "riparare"?