GTA 6 ci riporta a Vice City, in Unreal Engine 5, nel fan trailer

Rockstar Games ha diffuso ben poche informazioni su GTA 6, l’ultimo capitolo della serie videoludica, sebbene il gioco sia attualmente in lavorazione.

Le novità sul successore di Grand Theft Auto V (che potete recuperare su Amazon) arriveranno a tempo debito, sebbene l’hype sia già molto ma molto alto.

Del resto, Rockstar Games ha recentemente ammesso che GTA 6 dovrà essere «il miglior gioco della serie» per rispettare le aspettative dei fan.

Proprio di recente, Jason Schreier, penna autorevole e noto giornalista, ha scucito qualche informazione su GTA 6 dalle sue solite fonti. Nell’attesa delle conferme ufficiali di rito, arriva ora un progetto dei fan davvero mozzafiato.

Come riportato da Wccftech, un nuovo concept trailer realizzato da TeaserPlay immagina GTA 6 in Unreal Engine 5, e il risultato è davvero splendido.

Includendo città come Vice City, Liberty City, San Fierro e altre, il video lascia immaginare come potrebbe davvero essere il sesto capitolo di Grand Theft Auto, nonostante è improbabile che il gioco utilizzi il motore grafico di Epic.

Poco sotto, il trailer in questione:

«Sappiamo tutti che GTA è in fase di sviluppo e presto avremo l’annuncio ufficiale, si dice che il gioco sarà realizzato con una nuova versione del RAGE Engine e vuole sfidare direttamente l’Unreal Engine 5», spiega TeaserPlay.

«In questo video, abbiamo cercato di portare un’ampia vetrina degli ambienti in UE5 che potremmo vedere nel gioco. Secondo quanto riportato, il gioco si svolgerà inizialmente a Vice City e in futuro verranno aggiunte altre mappe come Liberty City, San Fierro e Las Venturas».

Secondo le indiscrezioni, Grand Theft Auto VI sarà molto diverso dai suoi predecessori, in quanto il tono del gioco rifletterà i cambiamenti avvenuti nello studio negli ultimi tempi. Ma non solo: a quanto pare sarà anche il primo titolo della serie ad avere una protagonista donna giocabile.

Di recente, Rockstar aveva aggiustato il tiro rimuovendo alcune frasi considerate offensive dalla community, e dal team di sviluppo stesso.

Parlando di altri fan trailer di tutto rispetto, avete visto quello che immagina il classico GTA 3 nello splendore dell’Unreal Engine 5?