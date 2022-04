GTA 5 next-gen diventa più “corretto”, sono state rimosse le frasi offensive

GTA 5 in versione next-gen è finalmente arrivato e, per l’ennesima volta in una generazione videoludica, possiamo tornare a Los Santos.

Grand Theft Auto V ritorna quindi anche su Xbox Series X e PlayStation 5, che trovate anche su Amazon, nel caso ci fosse ancora qualcuno a non aver provato il titolo.

Visto che, dopo più di otto anni, GTA 5 su next-gen è tranquillamente paragonabile a Skyrim, in quanto a presenza sul mercato.

Il titolo è uscito di recente anche in versione fisica, dopo essere stato pubblicato prima in digital delivery sulle console di attuale generazione.

Nonostante i tanti anni dall’uscita originale, i giocatori si sono fiondati comunque a Los Santos, di nuovo, nei panni di Micheal, Trevor e Franklin.

I più attenti di questi hanno scoperto una cosa molto praticolare. GTA 5 su next-gen è diventato più “corretto” ed educato, diciamo, perché alcune frasi offensive sono state eliminate.

Come riporta The Gamer, alcuni personaggi secondari hanno meno frasi di quante ne avessero in originale, e quelle eliminate sono le più offensive che avevano in repertorio. In particolare, Rockstar Games ha rimosso tutte le frasi transfobiche e le battute relative al tema.

I bersagli sono quei personaggi che erano stati già criticati in passato per aver supportato degli stereotipi offensivi e dannosi, spesso usati anche nella vita reale verso le persone trans. Questi NPC sono ancora presenti nel gioco, ma semplicemente non hanno più quelle linee di dialogo.

In new-gen GTAV/GTAO, Rockstar appear to have disabled the trans caricatures or “drag queens” from spawning outside Cockatoos. This could be following a plea from OutMakingGames last year. I hope this provides comfort to anyone who felt these NPCs depicted harmful stereotypes ️‍⚧️ — Kirsty Cloud (@kirstycloud) April 8, 2022

Un comportamento che riporta al 2013, quando GTA 5 uscì, e che in versione next-gen ha approfittato per risolvere tutti quei problemi legati alla transfobia che erano stati segnalati al lancio dalla community.

Rockstar non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda, ma molti giocatori se ne sono accorti e stanno condividendo le propre impressioni su Twitter.

In ogni caso, Grand Theft Auto V è più bello che mai da vedere in questa nuova versione: ecco gli screenshot sulle console di attuale generazione.

In attesa di GTA 6 che è stato rivelato ufficialmente da Rockstar Games. Non sappiamo ancora nulla, ma la software house assicura che i lavori sono a buon punto.