GTA 6 alla Summer Game Fest? Geoff Keighley ci scherza su

GTA 6 è sicuramente uno dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi, tanto che i fan non vedono l’ora di ammirare il gioco in un primo trailer.

Messa da parte la GTA Trilogy (che potete acquistare in sconto su Amazon), gli occhi sono ora puntati sul sesto capitolo ufficiale del franchise.

Mentre gli analisti sognano circa il fatto che GTA 6 sarà in grado di portarci in tutto il mondo, i giocatori sognano il fatto che il gioco possa essere mostrato in occasione della Summer Game Fest di stasera, alle 20 ora italiana.

Quello che sarà un grande passo avanti nella serie, perlomeno dal versante tecnico, pare purtroppo che salterà l’evento di oggi, come sottolineato in maniera scherzosa da Geoff Keighley.

Il noto presentatore ha infatti pubblicato un tweet che lascia ben poco spazio all’immaginazione, in cui purtroppo conferma che GTA 6 non sarà presente alla Summer Game Fest 2022.

Keighley ha infatti notato i termini più ricercati su Twitter, specificando che la parola ‘GTA’ si trova nientemeno che al secondo posto. A quanto pare, però, non c’è trippa per gatti, visto che il titolo Rockstar non dovrebbe fare in alcun modo capolino durante la serata di oggi.

Poco sotto, il tweet del giornalista canadese:

Most popular Twitter search terms… Sorry we also aren't revealing a GTA6 trailer. Breaking hearts tonight, I know.#SummerGameFest pic.twitter.com/LA5LVsFfI1 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 9, 2022

Restando in tema, ricordiamo che solo pochi giorni fa Keighley aveva spiegato che la Summer Game Fest di quest’anno sarà ‘principalmente incentrata’ su giochi già annunciati, mettendo quindi da parte eventuali bombe o annunci scioccanti.

Vero anche che alcune delle novità in arrivo che verranno mostrate promettono di essere davvero molto interessanti, ragion per cui il nostro consiglio è di seguire l’evento con la massima attenzione.

La Summer Game Fest, lo ricordiamo per i più distratti, si terrà oggi, 9 giugno, alle 20.00 ora italiana, evento su cui sono puntati gran parte degli occhi dei giocatori e degli addetti ai lavori. Su SpazioGames seguiremo ovviamente la diretta, quindi non mancate!