GTA 6 ci porterà in tutto il mondo, per 500 ore di gioco: parla Pachter

Alcune settimane fa, Rockstar Games ha confermato ufficialmente lo sviluppo di GTA 6, il sesto capitolo di uno dei franchise videoludici più amati di sempre.

Il successore di Grand Theft Auto V è quindi effettivamente in sviluppo, sebbene al momento le informazioni in nostro possesso sono piuttosto scarse.

Dal canto suo, Take-Two ha già reso noto che la narrazione sarà al centro del nuovo capitolo, cosa questa che farà tirare un sospiro di sollievo agli amanti delle grandi storie.

Purtroppo, però, è anche vero che il primo trailer del gioco non arriverà molto presto, sebbene ora Michael Pachter ha parlato per sommi capi del gioco, facendo le sue argute previsioni.

Il noto analista americano di videogiochi, social media, media digitali ed elettronica al soldo di Wedbush Securities ha infatti reso noto che secondo lui GTA 6 andrà ben oltre i suoi predecessori (via Wccftech).

Più nello specifico Pachter ha dichiarato che il nuovo capitolo sarà caratterizzato da più location rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli del franchise, portandoci quindi a visitare il mondo intero.

Ma non solo: GTA 6 potrebbe essere così grande da durare fino a 500 ore, ha aggiunto l’analista, lasciando intendere la portata di un progetto davvero colossale.

«Sarete in grado di andare ovunque nei vari continenti e avrete missioni che vi porteranno in ciascuno di quei posti. Probabilmente sarà un gioco di 400/500 ore quando uscirà», ha dichiarato Pachter.

Ovviamente, al momento si tratta solo di ipotesi non confermate ufficialmente, sebbene l’analista in questione è noto per avere un buon fiuto per quanto riguarda le anticipazioni di un certo peso.

In attesa di scoprire eventuali novità ufficiali, un nuovo brevetto suggerisce rivoluzioni in arrivo per la componente multiplayer del prossimo GTA 6.

