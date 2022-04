GTA 6 graficamente sarà “in anticipo sui tempi”

GTA 6 è sicuramente uno dei videogiochi più attesi nei prossimi mesi, tanto che Rockstar Games avrebbe in mente di renderlo graficamente in anticipo sui tempi.

Se un noto analista si è detto convinto che GTA 6 sarà in grado di portarci in tutto il mondo, ora arrivano nuovi dettagli circa il motore grafico che verrà utilizzato per il gioco.

Se un noto analista si è detto convinto che GTA 6 sarà in grado di portarci in tutto il mondo, ora arrivano nuovi dettagli circa il motore grafico che verrà utilizzato per il gioco.

Come riportato anche da GamesRadar+, sembra proprio che Grand Theft Auto 6 sarà un grande passo avanti nella serie, perlomeno dal versante tecnico.

Il motore di gioco utilizzato per creare GTA 6 sarebbe infatti ‘in anticipo sui tempi’ secondo un noto insider, quindi i fan non dovrebbero rimanere delusi.

Il giornalista e insider di Rockstar Chris Klippel ha infatti reso noto via Twitter che: «La nuova versione del motore grafico di Rockstar Games (RAGE9) che sarà usata per GTA 6 sarà piuttosto sorprendente».

Klippen ha poi tenuto a sottolineare che i fan non dovrebbero rimanere delusi dal risultato finale in quanto «stiamo parlando di un motore in anticipo sui tempi».

Visiblement, la nouvelle version du moteur graphique de #RockstarGames (RAGE9) qui sera utilisée pour #GTA6 risque d'être assez incroyable. J'ai pu avoir des retours très positifs, on devrait vraiment ne pas être déçu sur ce point. On parle d'un moteur en avance sur son temps. pic.twitter.com/v2DVSS4lMJ — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) April 22, 2022

Per chi non lo sapesse, il motore grafico di Rockstar Games è stato utilizzato per sviluppare moltissimi giochi dello studio, tra cui Red Dead Redemption 2, GTA 5, Max Payne 3, e altri ancora.

Il giornalista Jason Schreier non ha mai fatto mistero del fatto che l’uscita del gioco non sarebbe proprio dietro l’angolo, sebbene a quanto pare potremmo saperne di più già entro l’anno.

Restando in tema, alcune settimane fa lo streamer di nome ‘xQc’ sostiene di aver già testato GTA 6 online: sarà davvero così?

Ma non solo: un indizio sulle location di GTA 6 potrebbe essere stato nascosto in San Andreas Definitive Edition, cosa questa che aumenta l’alone di mistero attorno al gioco.