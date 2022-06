Summer Game Fest, aspettate novità scioccanti? C’è una brutta notizia

A breve i giocatori potranno seguire tutti gli appuntamenti della Summer Game Fest, l’evento organizzato da Geoff Keighley che promette di essere decisamente interessante.

La serie di eventi in questione sarà inaugurata da una conferenza che si terrà il 9 giugno alle ore 20.00 italiane, su cui sono puntati gran parte degli occhi dei giocatori e degli addetti ai lavori.

Se alcune delle novità in arrivo che verranno mostrate promettono di essere davvero molto interessanti, sembra però che dovremo necessariamente ridimensionare un po’ le aspettative.

Come riportato anche da VGC, Keighley ha spiegato che la Summer Game Fest di quest’anno sarà ‘principalmente incentrata’ su giochi già annunciati.

Il noto presentatore ha quindi esorta gli spettatori a abbassare le proprie aspettative in termini di ‘shock’, cosa questa che sicuramente non piacerà a moltissimi utenti.

Parlando durante una sessione audio di Twitter Spaces questo fine settimana, Keighley ha infatti detto di essere ‘molto eccitato’ per i contenuti che saranno presenti nello show, che secondo lui includerà ‘giochi enormi‘ insieme a titoli indipendenti, oltre a nuovi team che mostreranno i loro progetti per la prima volta.

Keighley ha anche affermato che lo show includerà giochi esclusivi sia per Xbox che per Nintendo Switch, ma ha detto che Microsoft probabilmente terrà i pezzi da novanta per lo showcase di domenica prossima.

«Questo sarà un fine settimana davvero emozionante per me, poiché finalmente potrò vedere le cose di cui abbiamo parlato per mesi», ha detto Keighley agli ascoltatori su Twitter.

Inoltre, il buon Geoff ha definito ‘folli‘ alcune delle voci di corridoio emerse online in queste settimane (chissà se si riferiva anche al presunto reveal di Death Stranding 2).

La Summer Game Fest 2022 presenterà in ogni caso anteprime mondiali, dimostrazioni di gameplay e novità su “alcuni dei giochi più attesi” di oltre 30 editori e sviluppatori.

Restando in tema, avete letto anche che Microsoft Xbox e Bethesda hanno deciso di estendere il loro showcase estivo con altre novità e annunci di peso?