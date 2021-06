GTA 5, un giocatore ucciso in una maniera mai vista prima

GTA 5 (o Grand Theft Auto V) è senza dubbio uno dei giochi targati Rockstar più conosciuti e venduti di tutti i tempi.

A diversi anni dalla sua uscita l’ultimo capitolo del franchise continua a stupire per una quantità di sorprese ed Easter Egg realmente sorprendente, grazie anche e soprattutto a una community attenta e appassionata.

Dopo aver scovato una location di GTA 5 presente anche nel mondo reale, via Reddit un giocatore ha pubblicato una testimonianza video altrettanto curiosa, riguardante un’uccisione davvero fuori di testa mai vista prima.

Nel filmato che potete ammirare poco sotto e della durata di un minuto circa, vediamo un giocatore intento a girovagare a tutta birra tra le strade di Los Santos.

Dopo alcuni minuti in cui sembra andare tutto liscio come l’olio, un grave incidente con un’altra autovettura proveniente da sinistra fa letteralmente sbalzare via l’alter ego del giocatore, rotolato a diversi metri dalla decappottabile.

Il destino vuole però che il giocatore riesca a sopravvivere al volo, sebbene a ucciderlo sarà incredibilmente la sua stessa automobile rosso fiammante.

Avete già letto anche che, grazie a una notevole intelligenza artificiale, alcuni utenti del team Intel Labs hanno trasformato il quinto capitolo di GTA in qualcosa che si avvicina davvero molto alla realtà di tutti i giorni.

Ma non solo: vi ricordiamo anche che lo scorso mese di maggio Rockstar Games ha finalmente svelato la data d’uscita di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S.

La conversione per le console next-gen, a conti fatti la terza generazione su cui Grand Theft Auto V sbarca senza colpo ferire, è e resta uno dei titoli più attesi dell’anno.

Vi ricordiamo anche in tempi non sospetti un fan è riuscito a completare il gioco in tempi record senza subire nemmeno un danno, per un’impresa davvero fuori dal comune.

Infine, se vi va date anche una letta alla nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli del franchise di GTA (aspettando il sesto episodio ufficiale).