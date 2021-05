GTA 5, una IA rende il gioco fotorealistico

GTA 5 (noto anche come Grand Theft Auto 5) è senza ombra di dubbio il gioco targato Rockstar più conosciuto e venduto di sempre.

L’avventura di Trevor & Co. continua a ricevere un numero impressionante di mod di ogni genere, specie quelle che tentano di aumentare risoluzione e grafica generale.

Dopo le versioni in 4K e ray tracing del gioco, ora è il turno di una nuova opzione che rende il titolo quanto più vicino al fotorealismo.

Sfruttando una sofisticata intelligenza artificiale, alcuni membri del team Intel Labs hanno trasformato il gioco Rockstar in qualcosa di realmente sorprendente, avvicinandosi quanto più possibile alla realtà.

Poco sotto un video in cui viene spiegato il processo di trasformazione del gioco (via PCGames):

Per quanto riguarda in funzionamento della IA, si tratta di utilizzare immagini prese da un database di fotografie reali, selezionando automaticamente quelle che presentano somiglianze con la sequenza elaborata nel gioco e utilizzando il confronto per “trasformare” la scena in-game.

Intel ISL è stata in grado di rendere GTA 5 ancora più realistico utilizzando un database automatico chiamato Cityscapes, che presenta una serie di registrazioni video di auto per le strade di alcune città della Germania.

Insomma, nulla a che vedere con le location reali che hanno ispirato GTA 5, ma il risultato sembra essere realmente sorprendente (nonostante la IA non sia al momento disponibile per il download pubblico).

Chissà se il prossimo GTA 6 si avvicinerà a questo grado di realismo, visto anche che il gioco è tornato al centro di nuovi rumor realmente interessanti.

Vero anche che Take-Two sarà presente all’E3 2021, e che quindi i fan possono incrociare le dita circa il fatto che il nuovo capitolo della serie di Grand Theft Auto possa davvero essere annunciato molto presto.

Del resto, alcuni utenti online sembrano aver scovato una mappa che ricorda molto da vicino la leggendaria città di Vice City, cosa questa che dà spazio alle fantasie più sfrenate circa il sesto episodio del franchise.