GTA 5 battuto da due big nella classifica italiana settimanale

Nell’ultima settimana (effettiva) di maggio, la classifica software italiana continua a sorprendere.

Nelle scorse settimane è stato Returnal, il roguelike targato Housemarque, ad ottenere la prima posizione, superata poi solo da Resident Evil Village.

Ora, come di consueto, IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia – ha pubblicato online la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia.

Questa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. In testa, troviamo nuovamente Resident Evil Village in versione PS5.

In seconda posizione troviamo invece Mass Effect Legendary Edition in versione PS4, il ritorno delle avventure del comandante Shepard in un unico pacchetto.

In terza posizione, il sempreverde GTA 5, il capolavoro Rockstar Games da poco confermato anche su console current-gen PS5 e Xbox Series X con tanto di data di uscita.

Per quanto riguarda la classifica dei giochi più venduti su PC, a trionfare è invece Sherlock Holmes The Devil’s Daughter, l’avventura grafica sviluppata da Frogwares dedicata al celebre detective creato da Arthur Conan Doyle.

Al secondo posto Resident Evil Village (che non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni), mentre al terzo troviamo Pathfinder Kingmaker, un gioco di ruolo isometrico sviluppato dallo studio russo Owlcat Games e pubblicato da Deep Silver.

Tornando alla serie di Grand Theft Auto, i rumor che circondano da tempo GTA 6 lascerebbero intendere che Rockstar Games possa davvero stare pensando di mostrare a breve il nuovo capitolo.

Di convesso, non è da escludere neppure la possibilità di remaster di un GTA, di proprietà di Take-Two Interactive.

Infine, parlando dell’ottavo capitolo della saga di Biohazard, avete visto la sorprendente mod con le infermiere di Silent Hill e Dante di Devil May Cry?