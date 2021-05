GTA 6, i fan sono convinti di aver trovato la mappa (e c’entra Vice City)

Per quel che ne sappiamo, GTA 6 è ancora molto distante e non si farà vedere per un bel po’, ma i fan sono già convinti di aver trovato la mappa della sua ambientazione.

Grand Theft Auto V è ad un passo dal remaster per PS5 e Xbox Series X|S, ma intanto continua a macinare numeri da record sia in Italia che all’estero.

Come abbiamo apprezzato nell’annuncio di oggi, il gioco è risultato ancora una volta in testa alle classifiche di vendita su PlayStation Store ad aprile.

E quel ritorno sulle console next-gen, che lo porterà ad avere la sua terza generazione dopo il lancio originale del settembre 2013 su PS3 e Xbox 360, parrebbe essere qualcosa in più di una semplice rimasterizzazione.

Come si posiziona GTA 6 in un quadro simile, dunque?

Il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games è sulla bocca degli appassionati nonostante non sia stato neppure annunciato formalmente.

E l’ultima notizia che arriva dalla community è relativa al reperimento di quella che viene rivendicata come la possibile mappa del gioco.

Chiaramente, non ci sono segnali particolari che farebbero pensare alla sua legittimità, sebbene Game Rant faccia notare che si tratterebbe di una versione aggiornata della mappa circolata già tre anni fa.

Questo, a detta del sito, parrebbe conferirle una certa veridicità, come se fosse stata aggiornata nel tempo da Rockstar Games, per quanto rimanga un’informazione tutta da verificare.

Per dimensioni e forma, la mappa sembra ripercorrere abbastanza pedissequamente le orme della Los Santos di GTA V, ma un particolare ha colpito i fan.

In alto a destra è possibile vedere una città con tanto di costa che dà sul mare, e sono in tanti quelli che si sono convinti che si tratti di nient’altro che di Vice City.

La community, quindi, si sta orientando verso la tanto amata città del capitolo anni ’80 di Grand Theft Auto per la nuova iterazione.

Quello che sappiamo dalle indiscrezioni provenienti da fonti ben più attendibili è che un GTA 6 sarebbe effettivamente in cantiere e potrebbe essere più piccolo della forma originale del precedente.

Altri fake erano stati comunque smentiti da insider ben informati, i quali ritengono si sarebbe trattato solo di bufale riciclate nel tempo.

Con una Rockstar Games concentrata esclusivamente su questo brand, la brutta notizia potrebbe essere una cancellazione degli altri progetti meno redditizi.

Red Dead Redemption parrebbe essere salvo, se non altro grazie alle vendite e all’affiatata community che ogni giorno scova segreti e dettagli dell’open world western.