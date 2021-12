GRID Legends, ecco gameplay e data: indovinate in che mese esce?

GRID Legends, annunciato qualche tempo fa, si mostra finalmente in video e scopriamo quale sarà la data di uscita definitiva.

Il titolo di corse ha dalla sua un avversario recente decisamente agguerrito, ovvero Forza Horizon 5 che si è rivelato uno dei migliori giochi del 2021.

Oltre ad essere ottimo si tratta di uno dei videogiochi più accessibili degli ultimi tempi, con delle opzioni davvero varie e strabilianti.

Non così tanto per un giocatore, che è stato bandito dalle funzionalità online per 8000 anni, una pena decisamente severa.

E, sì, GRID Legends sarà disponibile a febbraio. Precisamente il 25 febbraio 2022, quello stesso mese che è ormai affollato da una marea di titoli.

Il titolo sarà caratterizzato dalla più grande varietà di modalità di gioco presenti nella serie, tra cui una Carriera più intensa con oltre 250 eventi, una modalità Storia di successo intitolata ‘Driven to Glory’, il ritorno di Drift ed Elimination, e l’introduzione delle corse Electric Boost.

Il nuovo Creatore di Gare permette ai giocatori di ospitare i loro match-up multiclasse da sogno, mettendo insieme diversi tipi di veicoli per creare momenti di gara unici.

GRID Legends avrà oltre 100 veicoli in partenza, piste in tutto il mondo che varia dai classici circuiti ai luoghi iconici delle città, con il multiplayer online annesso chiaramente. Non solo supporta il gameplay multipiattaforma, ma aggiorna i giocatori su quando i loro amici sono online e gli permette di iniziare le gare premendo tre tasti rapidi.

Ecco come Chris Smith, game director di Codemasters, definisce il titolo:

«GRID Legends è un gioco d’azione accessibile a tutti e incentrato sulla varietà e sulla scelta; una carriera di gioco, una nuova Modalità Storia e un Creatore di gare che permette ai giocatori di creare gare da sogno con una forte personalizzazione. Il nostro nuovo hop-in gameplay permette agli amici di connettersi in pochi secondi e passare più tempo in pista e meno tempo nelle lobby»

GRID Legends sarà disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5, oltre a PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin e Steam). In un periodo in cui escono decisamente troppi videogiochi.

Tra questi c’è anche un remake di Resident Evil 4, giusto perché ci mancava qualcos’altro.

Un problema, quello di questo sovraffollamento di titoli, di cui abbiamo parlato recentemente in una nostra analisi.