A febbraio esce l’ennesimo videogioco, ed è pure gratis su Xbox Game Pass

Xbox Game Pass continua a riempirsi di nuovi titoli, talmente tanti che si fa fatica a stargli dietro oggettivamente.

Giusto adesso si è aggiunto Forza Horizon 5, altra esclusiva portentosa che fa diventare il servizio in abbonamento ancora più goloso.

Il mese di novembre, in generale, sta diventando importante per i possessori di Xbox Game Pass, un periodo mai così florido per il catalogo.

E i primi giochi sono già stati resi disponibili, per sapere cosa scaricare vi rimandiamo alla nostra notizia.

Come sapete, molti titoli arrivano anche al day one direttamente su Xbox Game Pass, ed è il caso di Total War Warhammer III che sarà disponibile nel catalogo del servizio in abbonamento.

Lo ha annunciato direttamente Microsoft, portandosi a casa un altro titolo per niente male all’interno della libreria.

Total War Warhammer III porta su Xbox Game Pass tutta l’epica high fantasy dello storico mondo di Games Workshop, riadattato da un po’ di anni a questa parte con la formula ludica di Total War.

Un’aggiunta di grande peso che rende il servizio sempre più interessante anche durante i primi mesi del prossimo anno.

Tutto questo è molto bello, perché la saga è di grande qualità e giocarla all’interno del servizio Microsoft è ottimo, se non fosse per la data di uscita.

Il titolo sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, ovvero il 17 febbraio 2022.

Quello stesso febbraio che sta diventando un incubo, perché affollato da troppi videogiochi che non riusciremo neanche a comprare.

E ci si mettono pure i grandi aggiornamenti più attesi dei tripla A importanti, come se le uscite normali già non bastassero.

Se proprio pensavate di avere scampo ricordatevi che esce anche Elden Ring a febbraio, e che di recente sono state mostrate le edizioni da collezioni (di cui alcune veramente fuori di testa!)