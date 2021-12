Forza Horizon 5, un giocatore ha ricevuto un ban di 8000 anni

Una delle bellezze di Forza Horizon 5 è la possibilità di poter condividere una serie di contenuti, oltre che le partite stesse, con tutta la community.

Il titolo, che è disponibile anche su Xbox Game Pass, è senz’altro uno dei videogiochi più amati del 2021 anche per questo motivo, un vero cavallo di battaglia per Xbox.

Ha avuto un successo straripante, totalizzando dei numeri da record nella sola prima settimana dal lancio, esplosivo come non mai.

Ad oggi Forza Horizon 5 è il videogioco che ha ottenuto il successo più reboante di tutta la storia di Xbox, da vent’anni a questa parte.

Tanta gente gioca a Forza Horizon 5, e tantissimi giocatori creano contenuti da condividere poi con tutta la community di appassionati. Non sempre, però, questi contenuti vanno a buon fine.

Lo sa bene un giocatore che ha voluto creare una livrea personalizzata con l’intento di fare ironia, e che si è ritrovato con un ban di 8000 anni. Ottomila, avete letto bene.

Come sanno i giocatori che sono già in pista da qualche settimana a questa parte, c’è una grandissima libertà nella creazione di livree per le automobili. Si possono inserire immagini e testi di ogni tipo, anche modificati oppure originali.

Qualcuno ha voluto scherzare su Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, affiancandolo all’immagine del Colonnello di KFC, la catena di fast-food americana. Inoltre ha inserito una serie di riferimenti all’impiego di testate nucleari, con il simbolo della Nike modificato che diventa “Nuke” e l’hashtag #sendnukes, gioco di parole che ricorda “send nudes”, ovvero “manda foto di nudo”.

A Turn 10 non è piaciuto questo tipo di ironia, o comprensibilmente non ha voluto far girare immagini di una personalità politica notoriamente poco incline all’ironia, ed ha punito il giocatore con quasi 8000 anni di ban. A seguito di questa vicenda sono emersi altri utenti, che hanno raccontato di aver ricevuto trattamenti simili per livree che ritraevano il logo di PornHub, oppure design che inneggiavano a Donald Trump.

Non si sa se l’entità del ban sia un errore, né come finirà questa storia, ma di certo questo giocatore per un po’ non potrà godere delle funzionalità online di questo splendido gioco.

Forza Horizon 5 è così bello che ha fatto accendere la passione sfrenata di molti evidentemente. Quanto bello, dite? Vi rispondiamo con la nostra recensione del titolo.