L’accessibilità di Forza Horizon 5 è davvero straordinaria

Forza Horizon 5 è, senza timore di smentita, uno dei migliori giochi dell’anno. Il titolo corsistico di Playground Games ha stregato anche il nostro Domenico che, nella sua recensione, ha evidenziato come il team di casa Xbox Game Studios sia riuscito nel difficile intento di impreziosire una formula già rodatissima, imponendosi come l’eccellenza del genere.

C’è anche un altro aspetto per cui l’ultimo Forza si sta facendo notare – ed è la straordinaria accessibilità. È notizia dei giorni scorsi, infatti, che le tante opzioni di accessibilità del gioco fossero pronte ad accogliere anche la lingua dei segni.

Forza Horizon 5 è su Xbox Game Pass

Non è però finita qui: come evidenziato da Everyone Can sul suo profilo Twitter, organizzazione benefica che lavora per aiutare le persone con disabilità a godersi i videogiochi, il titolo di Playground svolge davvero un grandissimo lavoro in termini di accessibilità.

Servendosi di quello che è un Xbox Adaptive Controller, infatti, possiamo vedere un giovane pilota divertirsi in compagnia di Forza Horizon 5, sterzando grazie alle sue ginocchia.

We heard how accessible @ForzaHorizon 5 was & we can confirm it most definitely is Thanks so much to @WeArePlayground for donating the game to our centre, check out this gamer steering with his knees! pic.twitter.com/CJueN6QG7e — Everyone Can (@EveryoneCanUK) November 18, 2021

Come scritto dall’organizzazione benefica britannica:

«Avevamo sentito quanto fosse accessibile Forza Horizon 5 e possiamo confermare che lo è davvero. Grazie tantissimo a Playground Games per aver donato il gioco al nostro centro, guardate questo giocatore che sterza con le sue ginocchia!»

Non a caso, abbiamo visto Forza Horizon 5 venire candidato ai The Game Awards 2021 tra i giochi per la migliore accessibilità: un aspetto videoludico sempre più importante e da non sottovalutare, che permette di raggiungere un pubblico sempre più capillare.

Phil Spencer è sempre stato molto chiaro in merito alla visione di Xbox per l’accessibilità: quando lanciò il controller Adaptive, infatti, il gigante di Redmond sottolineò che «se tutti giocano, tutti vinciamo». E non c’è concezione di gioco più trionfante e felice di questa.