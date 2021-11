Gran Turismo 7, la personalizzazione delle livree vi farà sentire dei pittori

Continuiamo a parlare di Gran Turismo 7 grazie alla serie di videodiari in cui Yamauchi racconta la sua visione del mondo dell’automobilismo.

Dopo l’esperimento di Gran Turismo Sport, questo nuovo capitolo torna alle origini e, come dimostrato dalla serie di filmati di cui sopra, alla passione che muoveva il franchise in passato.

Un titolo che si è mostrato già in ottima forma nell’ultima occasione in cui l’abbiamo potuto vedere, con tanto di data di uscita da segnare sul calendario.

Anche se è stato accompagnato da alcune polemiche perché, diversamente da quanto annunciato in precedenza, Gran Turismo 7 sarà un titolo cross-gen.

In attesa di Gran Turismo 7, Sony continua a farci ingolosire con la serie di filmati in cui vengono raccontati vari aspetti del gioco.

Questa volta è il turno di Gran Turismo 7 – Livery (Behind The Scenes), un approfondimento in cui ci si concentra sulle livree delle automobili.

Più precisamente, sull’editor delle livree, una funzionalità da sempre amata dai fan di Gran Turismo, e che ovviamente tornerà in questo capitolo.

L’atto di personalizzare le automobili è un modo per i giocatori di esprimersi, che giochino online o semplicemente vogliano rendere unica un’automobile appena ottenuta.

«Credo che usare l’editor di livree trasformi la macchina in una tela bianca, un modo per esprimersi. È essenzialmente un posto dove i giocatori possono esprimere loro stessi.»

Queste le parole di Yamauchi, che trovate nel video qui sopra, per raccontare quanto l’editor di livree sarà fondamentale.

E ci sarà da divertirsi a forza di personalizzare livree, perché la lista delle auto è così grande da essere sconvolgente.

Al cui volante, su PS5, ci saranno delle sensazioni uniche per quanto riguarda il feedback aptico, di cui Yamauchi ha parlato recentemente.

Nel caso non l’aveste capito questo nuovo capitolo è puro amore per le auto, come raccontato sempre in un altro video di questa serie.