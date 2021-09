Gran Turismo 7 semplicemente esagerato nel nuovo video: abbiamo una data!

Personalizzazioni, bolidi su licenza, condizioni meteorologiche, simulazione più strettamente intesa: c’era un po’ di tutto questo – e tanti organi con colonna sonora decisamente altisonante – nel nuovo video di bGran Turismo 7, l’attesissimo titolo automobilistico di casa Polyphony Digital che è in lavorazione per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Potete vedere di seguito il video completo per farvi un’idea.

Su PlayStation Blog viene sottolineato ulteriormente che il gioco arriverà il 4 marzo 2022 in tutto il mondo su PS4 e su PS5 e pone l’accento sulla possibilità di personalizzare ampiamente le livree dei vostri bolidi, ripartendo da dove ci eravamo lasciati su Gran Turismo Sport.

Viene confermato il ritorno di circuiti storici come Trial Mountain e High-Speed Ring, con nuovi dettagli grazie alla potenza di PlayStation 5, promette Polyphony. Si parla anche del sistema meteorologico, che gli sviluppatori definiscono unico rispetto a quanto visto in altri titoli – reso possibile dall’elaborazione di veri dati osservati in natura per le variazioni climatiche.

Al momento non sono stati diffusi dettagli più succosi, ma gli sviluppatori e Sony promettono che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori dettagli da condividere, quindi non perdeteci di vista.