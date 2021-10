Gran Turismo 7 avrà così tante auto che vi sentirete dei collezionisti

In un titolo come Gran Turismo 7 non possono di certo mancare le automobili, e in questo episodio gli amanti dell’automotive avranno di che gioire.

Dopo l’esperimento di Gran Turismo Sport, riuscito ma non pienamente, i fan del gioco di corse aspettano con ansia un nuovo capitolo che possa tornare alle origini.

Un titolo che si è mostrato già in ottima forma nell’ultima occasione in cui l’abbiamo potuto vedere, con tanto di data di uscita da segnare sul calendario.

Anche se è stato accompagnato da alcune polemiche perché, diversamente da quanto annunciato in precedenza, Gran Turismo 7 sarà un titolo cross-gen.

In attesa dell’arrivo del settimo capitolo, che farà tornare il franchise di Gran Turismo sulla cresta dell’onda, recentemente è stato pubblicato un nuovo video sul gioco.

Stavolta l’attenzione del filmato pubblicato sul canale YouTube di PlayStation è tutta per il numero di auto presenti all’interno di Gran Turismo 7, che sarà vertiginoso.

Come affermato anche nel tweet di accompagnamento, Gran Turismo 7 avrà oltre 400 automobili dal passato, dal presente, e dal futuro della storia dell’automobilismo.

Nel filmato che potete vedere qui sopra, accompagnato dalle parole di Yamauchi, si parla del concetto del collezionismo di automobili.

«Ciò che rende GT7 speciale non è solo l’alta qualità dei modelli, ma anche il numero di automobili che contiene. Ci sono oltre 400 macchine nel gioco, e molte delle più affascinanti auto della storia dei motori sono incluse.»

Gli appassionati di automobili non avranno di che lamentarsi, e non sappiamo neanche se ci saranno DLC o contenuti aggiuntivi per cui il numero di auto aumenterà.

Sempre Yamauchi si è ritrovato a parlare, non molto tempo fa, anche di quelle che saranno le differenze tra le versioni PS4 e PS5 del gioco.

E il video precedente di questa serie, dedicata agli appassionati del franchise, era dedicato invece alla cura che il team di sviluppo sta infondendo nel gioco.

In Gran Turismo 7 tornerà anche il tanto amato single player, che però potrà essere giocato ad una sola condizione.