Gotham Knights, un fumetto regala oggetti gratis e svela la sorte di Batman

Gotham Knights, il prossimo videogioco ambientato nel gotico mondo di Batman e dei suoi alleti, è sempre più vicino all’uscita.

Il 25 ottobre sarà infatti il momento del debutto della Bat-Family, gli allievi del Cavaliere Oscuro che avranno il compito di difendere Gotham City.

Una città che avevamo già visto nella fortunatissima saga di Rocksteady, e che in Gotham Knights sarà ancora più imponente a quanto pare.

La quale dovrà essere difesa da un cast molto importante di personaggi amati dai fan dei fumetti, tra cui il brutale Cappuccio Rosso.

A proposito di fumetti, pare che anche Gotham Knights sarà il prossimo videogioco per cui verrà fatta un operazione di “espansione” nel mondo dei fumetti.

Come rivelato dal numero 372 di Anteprima, la rivista di Panini che anticipa le prossime uscite del mondo fumettistico, ad ottobre verrà lanciata una nuova collana dedicata proprio al videogioco di Warner Bros.

Si chiama Batman: Gotham Knights 1 e, come vedete dagli screen qui sotto tratti dal numero di Anteprima in questione, saranno un’espansione di ciò che verrà raccontato nel videogioco:

Il fumetto sarà disponibile al day del videogioco, in contemporanea con gli Stati Uniti e, come potete leggere dalla descrizione, verrà spiegato con tutta probabilità una volta per tutte il destino di Batman.

Inoltre ogni numero contiene un codice per sbloccare un oggetto esclusivo in gioco, come accaduto per Guerra Zero, ovvero i fumetti Marvel dedicati a Fortnite che potete ancora recuperare su Amazon.

Un crossover che è stato fatto più volte nel corso degli ultimi anni. È successo in Fortnite ad esempio, che ha avuto anche il suo Spider-Man esclusivo con un costume inedito mai visto.

Così sapremo una volta per tutte se il team di sviluppo ha detto la verità oppure no, nelle ultime dichiarazioni riguardanti l’esistenza di Batman in Gotham Knights o meno.

Nell’attesa dell’uscita del gioco, e di acquistare il fumetto edito da Panini, potete guardare i primi 16 minuti di gameplay che vi porteranno indietro nel tempo.