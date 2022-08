Gotham Knights vuole battere Arkham Knight: l’open world è impressionante nel nuovo video

Rocksteady non ha mai nascosto tutta la propria ambizione per lo sviluppo di Gotham Knights, che intende offrire un open world talmente grande da far dimenticare in tempi rapidi anche l’amatissimo Batman Arkham Knight.

La nuova produzione ambientata a Gotham City (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon) permetterà infatti di esplorare quella che sarà la città del Cavaliere Oscuro più grande che si sia mai vista in un videogioco, pur senza l’iconico Batman.

Gli sviluppatori avevano infatti garantito che avremmo visto la migliore Gotham City di sempre, e stando all’ultimo video disponibile il team sembrerebbe poter mantenere la parola data.

Come potete vedere voi stessi nel nuovo video pubblicato da IGN.com, che trovate in cima a questo articolo, Rocksteady ha permesso ai propri fan di scoprire l’evoluzione della leggendaria città dell’universo DC Comics, che racchiude anche la sua evoluzione in 400 anni.

Il filmato ci permette infatti di scoprire la cura riposta da Rocksteady nel rappresentare la storia di Gotham City e la sua rispettiva evoluzione grazie all’arrivo delle famiglie Wayne, Elliot, Kane, Arkham e Cobblepot.

Quanto appare evidente nel filmato è stata infatti la volontà degli sviluppatori di non voler semplicemente costruire un open world per il gameplay di Gotham Knights, ma tentare di realizzare una città vera e propria.

Uno sforzo che sicuramente non potrà che essere apprezzato dai fan di Batman e della sua Bat family, che si divertiranno a riconoscere diversi luoghi iconici collegati alle 5 famiglie più potenti di Gotham City.

Vi ricordiamo che l’uscita di Gotham Knights è attualmente prevista per il 25 ottobre 2022 su PS5, Xbox Series X|S e PC: sarà dunque disponibile solo su piattaforme di ultima generazione.

Segnaliamo inoltre che non si tratta dell’unico filmato dedicato a Gotham Knights svelato in questa settimana: proprio pochi giorni fa è stato mostrato nel dettaglio il gameplay di Cappuccio Rosso.

Se siete invece curiosi di scoprire cosa vi attende all’inizio della vostra nuova avventura, sono stati recentemente pubblicati anche i primi 16 minuti di gameplay.