Cappuccio Rosso è pronto a spaccare tutto in Gotham Knights, a giudicare dal trailer

Gotham Knights è di sicuro un progetto su cui Warner Bros. sta puntando molto forte, e non poteva essere altrimenti. Considerando quanti appassionati erano in attesa di novità a tema Batman dal mondo dei videogiochi, la decisione di proporre una nuova avventura dove il Cavaliere Oscuro è morto e a fare le sue veci sono i suoi eredi poteva suonare… spaventosa.

Tuttavia, la compagnia non si è lasciata spaventare e sta presentando via via tutti i dettagli del nuovo lavoro di Warner Bros. Games Montréal: oggi, è il turno di Cappuccio Rosso.

«Il video presenta il gameplay e le animazioni personalizzate di Jason Todd, alias Cappuccio Rosso, un vigilante irruento con la tendenza a dare in escandescenze, ma anche un cecchino esperto e un lottatore che ha raggiunto l’apice della forza umana, e queste caratteristiche fanno di lui un esperto tanto nel combattimento a distanza quanto in quello corpo a corpo» ci anticipano gli sviluppatori, presentando il trailer del nuovo personaggio, che trovate in apertura al nostro articolo.

«Dopo aver subito una morte violenta, Cappuccio Rosso è stato resuscitato nel Pozzo di Lazzaro, ottenendo così la capacità di dominare poteri mistici che lo assistono in battaglia e gli permettono di eseguire una serie di propulsioni a mezz’aria per attraversare la città. Nonostante abbia un passato complicato, Cappuccio Rosso si è ormai riconciliato con la famiglia di Batman e si è impegnato nell’utilizzare metodi di combattimento non letali per proteggere Gotham City dopo la morte di Batman».

Vale la pena ricordarvi che il gioco sarà strutturato come un open world con meccaniche da action RPG, dove potrete vestire i panni di diversi eroi di casa DC – tra cui Batgirl, Nightwing, Robin e il già citato Cappuccio Rosso.

Gotham, infatti, ha bisogno di essere protetta dal male e solo questi eroi potranno riuscire a tenerla al sicuro dopo la dipartita di Batman. Se volete scoprire Gotham Knights più da vicino, vi ricordiamo che pochi giorni fa abbiamo pubblicato un video con i primi minuti del titolo, che abbonda di gameplay.

L’uscita è attesa per il 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se interessati, potete prenotare il gioco su Amazon.