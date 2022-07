In Gotham Knights ci sarà Batman, alla fine? Arriva la risposta definitiva

Gotham Knights è il titolo che tutti i fan dei fumetti DC Comics stanno aspettando da un po’, anche perché ambientato nel Batverse videoludico.

La saga di Rocksteady si è saputa imporre come una delle migliori trasposizioni videoludiche di un personaggio dei fumetti.

Gotham Knights mette in scena invece la Bat-Family, i protettori di Gotham City, tra cui il nuovo Robin che si è messo in mostra in uno dei recenti trailer.

Degli eroi che dovranno difendere una città più grande che mai, visto che il titolo sfida la Gotham creata da Rocksteady.

Proprio perché la Bat-Family prenderà il posto del Crociato Incappucciato che, come sapete, è andato incontro alla “morte” nei Batman Arkham, in molti si chiedono se ci sarà un ritorno a sorpresa di Batman.

Come riporta The Gamer, però, questa speranza potrebbe scontrarsi con una dura relatà molto diversa.

Al panel di Warner Bros Games Montreal svoltosi al Comic-Con di San Diego 2022, il direttore creativo Patrick Redding ha fatto luce su quali personaggi aggiuntivi o iconici cattivi dell’universo DC potrebbero apparire in Gotham Knights.

Il team di sviluppo ha infatti affermato che Batman è “davvero morto” in Gotham Knights, e rimarrà tale entro la fine del gioco.

E se Batman non apparirà nel gioco, neanche la sua nemesi storica farà parte della storia, che dovrà fare a meno di Joker. Redding non ha specificato nulla riguardo Harley Quinn che, essendo ancora viva, potrebbe apparire in qualche modo.

La morte di Bruce Wayne all’inizio è ciò che mette in moto la trama, spostando invece l’attenzione sugli altri eroi. Tuttavia proprio il progetto Knightfall nei fumetti, citato negli ultimi videogiochi di Batman, vede proprio il ritorno del supereroe a sorpresa.

Nel frattempo il team di sviluppo ha mostrato un nuovo video di gameplay di Batgirl, che non vi farà rimpiangere l’assenza di Bruce Wayne.

Con un gameplay che permetterà una libertà totale da quanto è stato dichiarato.