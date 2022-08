Gotham Knights, i primi 16 minuti di gameplay sono un tuffo nel passato

Gotham Knights sta inesorabilmente arrivato per portare sollievo agli appassionati videoludici dell’universo di Batman.

Dopo i Batman Arkham, che potete recuperare su Amazon, si è saputa imporre come una delle migliori trasposizioni videoludiche di un personaggio dei fumetti.

Gotham Knights mette in scena gli allievi del Cavaliere Oscuro, la Bat-Family che si dovrà trovare a salvare Gotham City, tra cui anche Robin.

Una città che, stando agli sviluppatori, metterà a dura prova il lavoro fatto da Rocksteady perché Gotham City sarà la migliore di sempre.

Gotham Knights è un gioco che potrete giocare completamente in single-player, ma la modalità co-op sarà importante e molto approfondita allo stesso modo.

L’idea è quella di mettere in scena proprio il classico gruppo di supereroi in azione a Gotham City e, stando ai primi trailer, le intenzioni se non altro sembrano buone.

In attesa dell’uscita, fissata per il 25 ottobre 2022, IGN US ha mostrato in anteprima i primi 16 minuti di gameplay nel contenitore IGN First.

E, come potrete vedere qui sotto, se siete orfani dei titoli di Rocksteady, questi primi minuti di gioco vi porteranno indietro nel tempo:

Nella prima sequenza, infatti, vediamo la Bat-Family alle prese con la Corte dei Gufi. Precisamente, Batgirl si infiltra in una delle sedi dell’organizzazione segreta di Gotham City.

E, come nelle sequenze investigative dei Batman Arkham, la nostra Batgirl usa tutti i gadget a sua disposizione per scoprire tutti i segreti della Corte.

Sono tantissimi i dettagli che ricordano l’opera di Rocksteady, sia visivi che di gameplay.

Ma non mancano neanche i momenti più action, con sequenze di combattimento e infiltrazione che ricordano quelle che si intraprendevano nei panni del Cavaliere Oscuro.

Un modo anche per mostrare una certa continuità con il passato, mentre i fan si stanno chiedendo ancora se Batman sarà presente nel gioco alla fine. Un dubbio a cui ora c’è una risposta.

Gotham Knights sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre e promette un gameplay strano. Quanto strano? Giudicate voi stessi.