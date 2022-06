Fortnite ha il suo Spider-Man esclusivo, alla faccia di PlayStation

Spider-Man è stato per tanto tempo un caposaldo del mondo PlayStation, nei videogiochi, ma ora anche Fortnite ha il suo Uomo Ragno esclusivo.

Il mondo di Fortnite e quello Marvel si sono incontrati più volte, anche nei fumetti su Amazon, ed era inevitabile che succedesse qualcosa del genere.

Proprio Spider-Man era già comparso in Fortnite in passato, con le immancabili skin anche in versione cinematografica nei pann di Tom Holland.

E non solo, perché anche un nemico di Testa di Tela è entrato nel battle royale di Epic Games, perché giustamente un supereroe è nulla senza la sua nemesi.

Sono tantissimi i videogiochi, film, serie TV, fumetti che sono stati introdotti all’interno di Fortnite, ma raramente un personaggio esistente ha avuto una sua versione esclusiva.

Almeno fino ad oggi perché, come riporta anche The Gamer, il battle royale di Epic Games ha da oggi il suo Spider-Man esclusivo.

Fortnite ha un costume di Spider-Man completamente originale che non è mai stato visto prima in nessun’altro prodotto Marvel.

Si chiama Spider-Man Zero, e alla vigilia del lancio della prima edizione del fumetto di Fortnite x Marvel (v.sopra), oggi possiamo vedere il costume in anteprima.

Il costume richiama ovviamente i design originali in qualche modo, ma ha alcuni dettagli estetici interessanti che lo rendono particolarmente unico.

Zero War è una storia legata ai fumetti originali Fortnite X Marvel, nei quali sono presenti alcuni codici per riscattare elementi di gioco esclusivi nel battle royale.

Il primo numero fornirà appunto questo costume di Spider-Man, mentre quelli seguenti saranno una copertura basata su Iron Man (13 luglio), un piccone basato su Wolverine (17 agosto), uno spray basato su Fortnite x Marvel: Guerra Zero e un altro spray basato su Fortnite x Marvel: Guerra Zero (28 settembre).

Se volete ordinare questa serie di fumetti vi consigliamo di partire dal primo, che trovate su Amazon.

Curiosamente ora c’è un altro Spider-Man esclusivo, formalmente l’unico, dopo che il titolo di Insomniac Games verrà lanciato anche su PC.