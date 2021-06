GOG vi regala un nuovo gioco gratis (ed è una perla “zen”)

GOG vi offre un nuovo gioco gratis a partire da oggi e soltanto per una manciata di ore, naturalmente su PC.

Il negozio online della casa di Cyberpunk 2077 era appena uscito da un altro giveaway, ma a quanto pare ha ancora altro da regalare ai suoi fan.

Soltanto pochi giorni fa avevamo infatti riportato dell’omaggio di un apprezzato soulslike fantascientifico dalla scena indipendente.

Il tutto nel giorno in cui Epic Games Store aggiorna tradizionalmente l’elenco dei suoi nuovi arrivati in materia di giochi gratuiti.

La nuova scelta di GOG riguarda una perla del mondo indie e stavolta non parliamo di titoli particolarmente bellicosi come un soulslike sulla scia delle produzioni From Software.

Absolute Drift è infatti la new entry negli omaggi dello store polacco, nella sua completissima Zen Edition, e sarà gratuito per sole 48 ore.

Il gioco è un racing game finemente stilizzato, in cui dovremo padroneggiare la complessa arte del drifting.

Nel titolo, potremo attraversare cinque aree free roaming, ciascuno con un tema diverso e livelli unici, con sei auto diverse e tre modalità di gioco (Driftkhana, Drifting e Mountain Drifting con 34 livelli).

Absolute Drift è in questa versione ampliato con i contenuti della Zen Edition, con nuovi eventi sfida, cinque eventi notturni, replay e ghost car.

Insomma, se siete fan del rally e della peculiare disciplina del drifting, non potete lasciarvelo sfuggire per niente al mondo.

