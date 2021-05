Amazon Prime, annunciati i giochi gratis di giugno

Amazon Prime ha rivelato oggi i giochi che saranno disponibili gratuitamente per i suoi abbonati, come parte dell’iniziativa Prime Gaming.

Prime Gaming è un benefit riservato agli abbonati ad Amazon Prime, con cui possono ottenere 5+ titoli al mese per PC.

La lineup di maggio si è arricchita soltanto pochi giorni fa con un nuovo gioco da riscattare, ma non è finita qui.

Oltre al consueto appuntamento con la lineup mensile, infatti, Amazon aggiunge regolarmente nuovi giochi sparsi per i 30 giorni, per cui non perdete mai d’occhio la pagina ufficiale.

Con il nuovo video pubblicato su YouTube, Amazon Prime ha ufficializzato la lista dei giochi gratis per gli abbonati a giugno.

L’elenco comprende:

Batman: The Telltale Series

Newfound Courage

Lost in Harmony: The Musical Odyssey

BFF or Die

Spitkiss

Mugsters

Batman è un’avventura grafica di Telltale basata sulla licenza ufficiale DC, mentre Newfound Courage è un adventure story-driven su un personaggio che si innamora del suo migliore amico.

Lost in Harmony è un rhythm game ibridato ai runner, mentre BFF or Die è un platform cooperativo online e offline.

Spitkiss è un altro co-op, anche se leggermente più fuori di testa, mentre Mugsters è un puzzle game basato sulla fisica con livelli sandbox.

I nuovi titoli saranno riscattabili dalla prima settimana di giugno, quando prenderanno il posto di gran parte dei nove ora inclusi con l’abbonamento (alcuni resteranno fino al 4 o al 18 giugno in base al loro innesto).

Queste new entry arrivano insieme ai consueti drop mensili per diversi dei giochi più acclamati dalla community PC.

Tra questi figurano pacchetti e funzionalità aggiuntive per Valorant, Assassin’s Creed Valhalla, Paladins e Black Desert.

Se siete in cerca di giochi gratis, Amazon Prime è una grande alternativa ma non la sola: Epic Games Store ha appena svelato il suo nuovo giveaway per PC.

Similmente, gli abbonati a PlayStation Plus potranno portarsi a casa molto presto i giochi PS4 e PS5 di giugno.

E quelli iscritti a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass potranno fare lo stesso con la nuova lineup di Games With Gold.