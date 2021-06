PlayStation Plus, leak “anticipa” un gioco gratis di luglio

Un leak avrebbe svelato uno dei prossimi giochi in dirittura d’arrivo su PlayStation Plus nel mese di luglio.

Gli abbonati al servizio di Sony possono fare affidamento su un catalogo in costante crescita, e questo nuovo ingresso (se confermato) andrebbe ad affiancare altri prodotti di tutto rispetto.

È di qualche giorno fa la notizia che vedrebbe un titolo presente su PS Plus prossimo all’arrivo su Xbox: si tratta dell’ultima uscita di un franchise dall’illustre passato, in possesso di una nutrita fanbase.

D’altro canto, è bene evidenziare anche un’eventualità inversa: in modo del tutto simile, un gioco del catalogo Microsoft è stato recentemente valutato in versione PS5, in vista di un’imminente pubblicazione in formato retail.

Per quanto riguarda la new entry di luglio nel catalogo PlayStation Plus, si tratterebbe di un remaster di A Plague Tale Innocence, in arrivo gratuitamente per PS5 a partire dal prossimo mese.

Per chi non lo conoscesse, parliamo di un action adventure con sfumature horror ambientato nella Francia del 1348, durante il conflitto tra il regno d’Inghilterra e il regno di Francia.

Nel gioco impersoneremo Amicia de Rune e il suo giovane fratello Hugo, e saremo indotti a utilizzare meccaniche stealth per evitare incontri ostili che porterebbero a una morte istantanea dei personaggi.

La scelta di pubblicare il prodotto di Asobo Studio in versione next-gen sulla console di Sony sarebbe dovuta all’imminente annuncio di A Plague Tale Requiem, sequel del titolo originale che, sempre secondo indiscrezioni, dovrebbe essere svelato nel corso dell’E3 2021.

Stando a quanto trapelato in occasione del leak, sembra che Requiem potrebbe esordire su Xbox Game Pass direttamente al day one (via GameRant).

Sarebbero inoltre in sviluppo altre versioni del gioco, destinate all’utenza PlayStation e Nintendo Switch, con una data d’uscita programmata per un generico 2022.

Intanto, i fan sono in attesa di conoscere i nuovi giochi gratis di luglio su PlayStation Plus, e con ogni probabilità (anche in occasione della fiera losangelina) avranno modo di chiarirsi le idee a breve.

Nel mentre, sul servizio di Sony è appena arrivato Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, nuova versione dell’ultimo capitolo della serie risalente al 2006, che abbiamo ampiamente esaminato nella nostra recensione.

Avete tempo fino al 5 luglio per riscattare i titoli gratuiti attualmente protagonisti dell’offerta mensile, con un periodo aggiuntivo per fare vostro il picchiaduro di Sega.

Rimanendo in tema di iniziative senza costi aggiuntivi, su Humble Bundle è ancora possibile scaricare Surviving Mars, city builder sci-fi che vi consentirà di gestire una colonia umana sul pianeta rosso.