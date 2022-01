God of War si aggiorna su PC: ecco cosa cambia

God of War, il celebre gioco action adventure di Santa Monica originariamente uscito su console PS4, è disponibile per tutti gli utenti PC da poche settimane.

L’edizione PC di God of War è andata a sommarsi alle altre esclusive di casa PlayStation disponibili su personal computer, lasciandosi godere da una nuova fetta di giocatori.

Nella nostra recensione approfondita vi abbiamo infatti spiegato che il porting su PC dell’avventura di Kratos e figlio è assolutamente eccezionale.

Ora, mentre molti giocatori si preparano a poterlo provare anche in portabilità su Steam Deck, God of War su PC ha ricevuto la sua prima patch di rilievo.

Come riportato anche da PSU, Santa Monica Studio ha rilasciato l’aggiornamento 1.0.2 di God of War per gli utenti PC, scaricabile da ora.

L’update è pensato per correggere una serie di bug segnalati dai giocatori dopo il lancio avvenuto la scorsa settimana.

Tra le novità, è stato risolto un problema per cui gli utenti con CPU Intel 12th Gen non potevano avviare il gioco senza disabilitare la loro scheda grafica integrata, oltre a un problema dell’UI che causava una piccola perdita di memoria.

Inoltre, è stato aggiunto un messaggio di errore quando il salvataggio del gioco non va a buon fine a causa di una cartella “Saved Games” mancante o di un problema di permessi correlato.

Inoltre, è stato aggiunto anche un messaggio di errore per quando la GPU smette di rispondere, un errore spesso dovuto a un problema di driver o all’instabilità dell’overclock.

Ricordiamo anche che, nonostante GOW sia uscito su PC solamente da pochi giorno, già sono disponibili più di 10 mod da applicare al gioco.

Ma non solo: il porting del primo capitolo potrebbe gettare le basi per il nuovo capitolo della serie, ossia God of War Ragnarok, previsto su console PlayStation nel 2022.