God of War Ragnarok, sarà questo l’aspetto di Odino? Un’immagine lo mostra

God of War Ragnarok è certamente uno dei videogiochi più attesi dal pubblico videoludico per il 2022, sperando non vi siano ritardi sulla tabella di marcia.

Il sequel delle prime avventure di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti tra i titoli più attesi della prossima stagione.

Del resto, l’uscita del gioco sembrerebbe aver messo paura a molti sviluppatori, secondo alcune indiscrezioni emerse in rete.

Ora, però, a rendere meno angosciante l’attesa ci pensa un leak di una certa rilevanza, il quale mostra in anteprima uno dei personaggi chiave del gioco.

Via Reddit, il buon Dusk Golem ha infatti rilasciato un’immagine di Odino, divinità principale della religione e della mitologia germanica e norrena.

Il Dio apparirà infatti in God of War Ragnarok, sebbene il suo ruolo all’interno della vicenda è ancora tutto da chiarire (nonostante non è da escludere che debba scontrarsi con Kratos e Atreus).

Poco sotto, l’immagine diffusa dal leaker poche ore fa (con tanto di scritta in sovraimpressione «Dusk Golem è stato qui», in modo da rimarcarne la paternità).

Ricordiamo che al momento in cui scriviamo God of War Ragnarok è sempre atteso per il prossimo 9 novembre di quest’anno, sia su console PlayStation 5 che su console PlayStation 4.

Restando in tema, la fan page spagnola di God of War ha pubblicato su Twitter solo alcuni giorni fa un video davvero esilarante, sulle note di un leggendario classico della musica heavy metal, facendo esaltare lo stesso Cory Barlog.

Ma non solo: avete visto anche che su Xbox Store è sbucato dal nulla un clone di God of War così brutto da sorprendere tutti, nel senso peggiore del termine?

Questo, ovviamente, tra un castello di sabbia a tema Kratos e Atreus e l’altro, a dimostrazione che neanche d’estate il Dio della Guerra e suo figlio vanno in ferie.