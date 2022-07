Il clone di God of War è su Xbox e costa pochissimo (ma è orribile)

Dopo un’attesa davvero lunga e travagliata, è stata da poco divulgata la data di uscita di God of War Ragnarok.

Il seguito del gioco d’azione e d’avvetura uscito su PS4 e PC, e che trovate su Amazon a prezzo davvero basso, arriverà infatti su console PlayStation a partire dal prossimo 9 novembre.

Esclusa la brutta questione dei bagarini (che hanno deciso di rivendere la Collector’s Edition a cifre folli), i fan non vedono l’ora di mettere le mani sul titolo.

Ora, però, tra un castello di sabbia a tema Kratos e Atreus e l’altro, sembra che qualcuno abbia avvistato un clone di God of War su Xbox, davvero molto particolare.

Su Xbox Store è infatti apparso da qualche giorno un gioco dal titolo davvero emblematico, che non può non ricordare un certo gioco di Santa Monica Studio: War Gods Zeus of Child.

«War Gods Zeus of Child è un grande gioco di guerra. Distruggi tutti i nemici e le creature con il gioco che sfida gli dèi in guerra», si legge nella descrizione.

«Uccideteli tutti con la vostra pistola. Lanciate attacchi con varie combo. Raggiungete il massimo numero di uccisioni di mostri senza morire. Sentite il potere del dio dell’avvertimento».

Sviluppato da tali Dolaka LTD, il gioco sembra una sorta di picchiaduro davvero dozzinale, con un personaggio identico a Kratos che prende a mazzate alcuni nemici più o meno brutti.

Il gioco è proposto al prezzo di soli 4,09 euro, ma da quello che è possibile vedere si tratta di un titolo davvero terribile, nonché al limite del plagio.

Non sorprenderebbe dunque che nei prossimi giorni questo War Gods Zeus of Child venisse rimosso per violazione di proprietà intellettuale: prima di allora, il nostro consiglio è di farvi una risata e ammirarlo in tutta la sua bruttezza.

Restando in tema, vi ricordiamo che lo scorso anno era apparso anche uno strano clone di God of War per sistemi mobile, davvero esilarante.

Infine, se ve lo foste perso, ecco a voi l’unboxing della colossale Collector’s Edition di Ragnarok, immancabile per ogni collezionista che si rispetti.