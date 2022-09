Kratos scatenato nel nuovo trailer di God of War Ragnarok allo State of Play

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina, tanto che Sony ha rilasciato un nuovo ed emozionante trailer del gioco in occasione dello State of Play.

Il sequel delle nuove avventure di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) farà fuoco e fiamme su PS5 e PS4 durante l’ormai prossimo mese di novembre di quest’anno (visto che di ritardi non dovrebbero essercene).

La nuova produzione sviluppata dal talentuoso team di Santa Monica Studio è stata tra le varie cose di recente protagonista del nuovo speciale di Game Informer, che ci ha permesso di scoprire un bel po’ di nuovi dettagli e screenshot.

Ora è invece il turno del trailer che trovate poco sotto, ricco di scene inedite e dotato di un grado di epicità davvero fuori scala (molto più di alcuni trailer del gioco precedentemente rilasciati):

Ma non solo: a sorpresa, è stato anche alzato il sipario sul nuovo DualSense a tema God of War Ragnarok, in uscita nelle prossime settimane e davvero unico nel suo genere.

Poco sotto, trovare un breve video che mostra il pad PS5 più da vicino.

Il suo design bicolore, blu freddo su uno sfondo bianco ghiaccio, si ispira al mondo norreno di Midgard ed è impreziosito dall’emblema di un orso e di un lupo, che rappresentano Kratos e Atreus.

God of War Ragnarok arriverà in ogni caso su PS4 e PS5 il 9 novembre 2022: restando in tema, poteva mancare una Collector’s Edition del gioco? Ovviamente no, e Santa Monica Studio ce la mostra con un unboxing.

Infine, recuperate tutti i trailer, le notizie e gli aggiornamenti dallo State of Play di oggi nel nostro recap dedicato.

Se invece desiderate supportare il lavoro di SpazioGames.it, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link affiliato, senza nessun costo aggiuntivo.