State of Play | Tutti gli annunci e i trailer

Da ormai parecchie settimane, anche in virtù del silenzio durante tutta la Gamescom, i giocatori armati di PlayStation erano in attesa di novità da casa Sony.

Mentre l’uscita di novembre di God of War: Ragnarok si avvicina, infatti, era da un po’ che non si vedeva un nuovo State of Play, l’appuntamento in streaming che presenta le novità dal panorama del produttore giapponese.

L’evento di oggi, in occasione del Tokyo Game Show, presenterà novità in arrivo sia da Giappone che dagli sviluppatori che arrivano dal resto del mondo, come anticipato da Sony nelle scorse ore.

Così, in una giornata già ricchissima di novità per via del Nintendo Direct di questo pomeriggio, i motori di SpazioGames.it sono caldi e pronti all’appuntamento con State of Play: l’evento comincerà alle ore 23.59 nostrane e durerà circa 20 minuti, mostrando più o meno una decina di giochi.

Sony si è anche sbilanciata facendoci sapere che i prodotti saranno dedicati a PS VR 2, PS5 e PS4. Chissà, comunque, che non ci sia spazio anche per vedere da vicino il nuovo controller Dualsense Edge, del quale abbiamo avuto un piccolo cenno durante la Gamescom.

Come di consueto, noi di SpazioGames realizzeremo in tempo reale il nostro recap: aggiornate questa pagina sul vostro browser per vedere comparire via via i dettagli e i trailer dei giochi che saranno presentati durante lo State of Play.

Articolo in elaborazione