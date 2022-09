Il DualSense di God of War Ragnarok è il sogno dei fan di Kratos (ed è ufficiale)

Durante l’ultimo evento State of Play c’è stato spazio anche per l’attesa esclusiva God of War Ragnarok, il cui lancio sarà accompagnato da un accessorio da sogno per i fan delle avventure di Kratos: un nuovo DualSense ufficiale.

Sony ha infatti svelato un nuovo controller in edizione limitata, impreziosito da un emblema che richiama proprio Kratos e Atreus e un design ispirato dallo stesso God of War Ragnarok (che potete prenotare su Amazon).

L’annuncio è arrivato pochi istanti dopo un nuovo trailer gameplay del sequel di God of War, che mostra tante scene inedite e un livello di azione fuori scala.

Come potete osservare voi stessi nel trailer, che vi abbiamo riproposto in apertura, il controller si presenta con un design bicolore: per le impugnature è stato scelto un freddo blu, che si combina perfettamente con uno sfondo ghiacciato e bianco.

Nel PlayStation Blog ufficiale, Sony ci spiega che questa colorazione è stata ispirata dal freddo mondo norreno di Midgard, una delle location principali che i protagonisti dovranno esplorare nella loro nuova epica avventura.

Sul touchpad del controller sarà poi possibile ammirare un emblema raffigurante un orso e un lupo, che servono a raffigurare simbolicamente proprio Kratos e Atreus.

Sony ha inoltre confermato che questo controller sarà disponibile soltanto in edizione limitata e a partire dal 9 novembre 2022, ovvero lo stesso giorno in cui God of War Ragnarok sarà disponibile sugli scaffali videoludici di tutto il mondo.

Per chiunque volesse mettere le mani il prima possibile su questo “freddo” compagno di giochi, la casa di PlayStation ha fatto sapere che le prenotazioni si apriranno ufficialmente a partire dal 27 settembre: una data che varrà la pena di segnare sul calendario, per i più grandi appassionati della saga.

Se siete curiosi di scoprire tutte le altre novità svelate nell’ultimo evento di PlayStation, sulle nostre pagine potete trovare un dettagliato recap completo dello State of Play.

E se invece volete personalizzare ulteriormente la vostra PS5, un duo di talentuosi artisti ha svelato delle bellissime cover in edizione limitata a tema God of War Ragnarok per la console next-gen.