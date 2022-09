God of War Ragnarok, il nuovo video gameplay ci svela il regno dei nani

God of War Ragnarok ha ormai deciso di mostrare approfonditamente il suo gameplay ai fan, in vista dell’imminente uscita prevista soltanto tra pochi mesi su PS5 e PS4.

La nuova avventura di Kratos e Atreus (che potete prenotare su Amazon) è sicuramente una delle produzioni videoludiche più attese di tutto il 2022, trattandosi di una delle esclusive PlayStation più ambiziose e importanti di sempre.

Dopo averci svelato nuove immagini e un video dedicato al combattimento, Game Informer ha mostrato ufficialmente un nuovo interessante catturato gameplay, questa volta dedicato all’affascinante regno nanico di Svartalfheim.

Come potete osservare voi stessi nel video, che vi abbiamo proposto in apertura, il nuovo regno di God of War Ragnarok permetterà di ammirare di persona l’ingegnosità dei nani esplorando miniere, canali d’acqua artificiali e città immense.

Thanks, Game Informer.

I level designer hanno spiegato alla redazione di Game Informer che il loro obiettivo era quello di evolvere il gameplay in ogni suo singolo aspetto, compreso quello verticale: Svartalfheim è un esempio perfetto per mostrare tale intento, dato che Kratos potrà muoversi in uno spazio estremamente ampio.

I nani hanno infatti lavorato duramente per realizzare tantissime strutture, che adesso Kratos dovrà riuscire a piegare al suo volere: un esempio viene mostrato proprio con l’acqua, che il Dio della Guerra potrà congelare per sfruttare a suo vantaggio.

Durante i minuti finali ci verrà inoltre introdotto Mimir, colui che ci darà il benvenuto a Niðavellir, l’affascinante e impressionante metropoli realizzata dai nani nel loro regno.

Anche in questo caso, l’intenzione è quello di porre una netta separazione con il passato: God of War Ragnarok ci mostrerà mondi più abitati e ricchi di personaggi, dopo che la precedente avventura aveva dato l’impressione di offrire luoghi troppo solitari.

La nuova esclusiva di Santa Monica Studio sembra indubbiamente molto promettente: non ci resta che attendere fiduciosi il lancio ufficiale, che ricordiamo essere attualmente previsto per il 9 novembre 2022.

Gli sviluppatori hanno ormai deciso di pubblicizzare il più possibile la nuova avventura di Kratos, organizzando perfino un nuovo folle trailer crossover in collaborazione con Rick and Morty.