God of War Ragnarok è un trionfo, ma Santa Monica pensa già al futuro

God of War Ragnarok si è già rivelato un incredibile successo e la seconda avventura di Kratos e Atreus è già stata considerata come uno dei migliori videogiochi di tutto il 2022.

Un ottimo risultato per l’ultima esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon), ma Santa Monica non intende ancora fermarsi e sta già pensando a quello che sarà il suo prossimo misterioso progetto.

Un primo indizio al riguardo era già arrivato nei primi mesi dell’anno, dato che lo studio di sviluppo aveva pubblicato nuove offerte di lavoro per un progetto su larga scala, ma nelle ultime ore sembrerebbe essere arrivata una conferma direttamente da Cory Barlog.

In un’intervista rilasciata al Los Angeles Times (via PSU), il celebre director della saga ha infatti ammesso di essere attualmente «diviso su più cose», lasciando dunque intendere che potrebbe esserci più di un progetto previsto per il futuro.

Prevedibilmente, Barlog non ha voluto addentrarsi ulteriormente sull’argomento: di conseguenza, al momento non sappiamo su cosa sia effettivamente al lavoro Santa Monica Studio in questo momento.

Potrebbe trattarsi sia di un nuovo progetto completamente unico o di un ulteriore sequel della saga di Kratos: una suggestione accesa dallo stesso Eric Williams, director di God of War Ragnarok, che ha ammesso di non aver alcun problema a essere ricordato per sempre come «il tizio di God of War».

È evidente dunque che Santa Monica Studio sia effettivamente al lavoro su qualcosa di importante e stia già pensando al proprio futuro, dopo aver festeggiato la grande accoglienza riservata a GOW Ragnarok non solo dalla critica, ma anche e soprattutto dai fan.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena riceveremo ulteriori novità sui futuri misteriosi progetti dello studio di sviluppo: nel frattempo, vi ricordiamo che Ragnarok è stato il titolo ad aver ricevuto più nomination in assoluto ai The Game Awards 2022.

È probabile che ci sarà un testa a testa fino alla fine con Elden Ring per il titolo di Game of the Year, anche se non è ovviamente possibile escludere ulteriori possibili sorprese. Nel frattempo, nel duello con il soulslike open world, Kratos sta già riuscendo a ottenere il maggior numero di vendite.

Cogliamo anche l’occasione per ricordarvi che, proprio pochissime ore fa, Santa Monica Studio ha rilasciato l’aggiornamento 2.02 su PS5 e PS4 con l’obiettivo di risolvere alcuni bug. Tuttavia, non c’è ancora alcuna notizia ufficiale sul glitch più fastidioso legato alla difficoltà e non sappiamo con certezza se sia stato sistemato o meno.