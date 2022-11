God of War Ragnarok ed Elden Ring testa a testa, ma Kratos vende di più

Il 2022 dei videogiochi verrà contesto sicuramente da God of War Ragnarok ed Elden Ring, ma in quanto a vendite Kratos sta andando meglio.

Se il titolo di From Software ha aperto l’anno, ed ovviamente è ancora acquistabile su Amazon, la produzione Santa Monica Studio chiuderà l’annata degli AAA.

Elden Ring si prepara ai The Game Awards 2022 con un nuovo record, relativo all’apprezzamento dei fan nei confronti dell’ultimo soulslike.

E God of War Ragnarok controbatte con numeri altrettanto impressionanti, mentre i due titoli continuano a macinare vendite.

Il ritorno di Kratos si è già rivelato un successo, ma i numeri del titolo di Santa Monica Studio sorprendono sempre.

Come riporta VGC, God of War Ragnarok si sta rivelando prepotente anche per quanto riguarda le vendite delle copie fisiche.

Secondo i dati GfK, le vendite nel Regno Unito sono state superiori a quelle di Elden Ring, Modern Warfare 2 e Leggende Pokémon Arceus.

Solo FIFA 23 è stato in grado di battere le performance dell’avventura di Kratos, che detiene ancora il record del gioco più venduto in copia fisica nel 2022.

Stando al rapporto, PlayStation 5 guida le vendite di God of War Ragnarok con l’82% delle copie, contro il 18% delle copie PlayStation 4.

C’è da dire che le vendite digitali potrebbero essere differenti in termini di rapporti, anche perché il bundle con PlayStation 5 è stato senz’altro un boost per questi dati.

Tra l’altro God of War Ragnarok è riuscito a rendere canonico anche un videogioco molto strano di PlayStation, o almeno uno dei più strani.

Titolo che, nel frattempo, ha ricevuto il suo primo aggiornamento ufficiale: ecco tutti i dettagli della patchnote.

Attendiamo con ansia di scoprire chi tra Elden Ring e God of War Ragnarok la spunterà ai The Game Awards 2022, salvo sorprese emerse dalle nomination.