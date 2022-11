God of War Ragnarok ha già battuto Elden Ring per i The Game Awards

Tra i grandi nomi dei The Game Awards 2022 c’è anche God of War Ragnarok, che è ovviamente tra i maggiori contendenti per il premio più ambito.

Kratos se la dovrà battere con Elden Ring, che potete recuperare su Amazon, uno dei primi titoli usciti nel 2022 ad essere entrato fin da subito nella cerchia dei giochi più importanti dell’anno.

Un titolo che i fan stanno continuando a spolpare, talmente tanto che ci sono segreti scoperti anche dopo più di 700 ore di gioco.

E mentre God of War Ragnarok ha già ottenuto i suoi bei record, è già riuscito ad imporsi sui The Game Awards prima del tempo.

Poche ore fa sono uscite le nomination ufficiali dei The Game Awards 2022 (le trovate qui), e God of War Ragnarok ne ha prese ovviamente molte.

Il titolo di Santa Monica Studio si è imposto notevolmente sull’evento di Geoff Keighley, ed ha già vinto i The Game Awards.

Come ha riportato lo stesso Keighley, infatti, God of War Ragnarok è il titolo ad aver ricevuto più nomination.

Here's a look at the most nominated games for #TheGameAwards on December 8. pic.twitter.com/4LoAOlzJIa — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 14, 2022

Come potete vedere dal tweet che trovate qui sopra, il lavoro di Santa Monica Studio guida la classifica dei giochi più nominati con 10 voti.

A seguire Elden Ring e Horizon Forbidden West conlo stesso numero di voti, ovvero 7, e il sorprendente Stray a guidare la parte finale della classifica.

A prescindere da quello che sarà il vincitore effettivo, il videogioco che il prossimo 8 dicembre verrà eletto come Game of the Year, l’ultima avventura di Kratos si porta già a casa un bel risultato.

Risultato che, qualcuno, si è già preso la briga di assegnarsi da solo senza nessuna certificazione: Far Cry 6.

In attesa di scoprire i vincitori, ecco tutti quelli delle edizioni passate dei The Game Awards, dalla fondazione ad oggi.