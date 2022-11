God of War Ragnarok, aggiornamento 2.02 disponibile: ecco cosa cambia

L’uscita di God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus, è ormai disponibile da diversi giorni, sebbene ora è il momento di una nuova patch correttiva.

Il sequel del gioco d’azione e d’avventura uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) si era già aggiornato nei giorni scorsi, sebbene a quanto pare è di nuovo tempo di correzioni.

Già la patch Day One aveva incluso infatti varie correzioni e migliorie alle prestazioni, sebbene ora è il turno di un nuovo update atto a migliorare ancora la situazione.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, Santa Monica Studio ha rilasciato questa settimana un nuovo aggiornamento di God of War Ragnarok sia su PS4 che su PS5.

Lo sviluppatore ha caricato le note della patch per l’aggiornamento 2.02, su entrambe le console, rivelando che sono stati risolti alcuni problemi di crash e che è stato aggiunto il supporto per la lingua polacca.

Purtroppo non si sa nulla della risoluzione del bug della difficoltà. Poco sotto, trovate la lista completa delle novità.

Specifico per PS5

Adattamenti del servizio

Specifico per PS4

Stabilità e prestazioni

Corretto un raro crash che poteva verificarsi alla fine del primo scontro con il boss.

Corretto un crash che poteva apparire in modo casuale durante il gioco.

Corretto un arresto anomalo quando si utilizzava la cuffia wireless Platinum (non applicabile a PS5).

Aggiunto il supporto audio in lingua polacca per i giocatori che hanno acquistato il gioco su disco in Polonia.

Restando in tema, Santa Monica Studio ha da poco rilasciato anche l’aggiornamento 2.001 di God of War Ragnarok, disponibile solo per la versione current-gen del gioco

Nella nostra recensione, che trovate a questo indirizzo, vi ha reso noto a chiare lettere che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».