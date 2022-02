Non solo God of War: Santa Monica guarda già oltre Ragnarok

God of War è una delle saghe più apprezzate dai giocatori PlayStation e non, e nel corso degli anni si è ritagliata un posto d’onore nell’Olimpo videoludico.

Quest’anno dovremmo mettere le mani anche sul sequel del reboot della serie uscito nel 2018 per PS4, il nuovo God of War Ragnarok, che chiuderà il ciclo delle avventure nordiche del dio Kratos e del figlio Atreus.

Recentemente, tra l’altro, God of War è arrivato anche su PC, facendo registrare un successo enorme che di certo non è passato inosservato, entusiasmando critica, pubblico e Sony stessa.

Il porting è stato un vero e proprio centro perfetto, e non stupisce che sia diventato in breve tempo l’esclusiva PlayStation più giocata di sempre su PC.

Il fatto che Santa Monica sia impegnata a lavorare su God of War Ragnarok sembra però che non le precluda di pensare già al futuro e a nuovi grandi giochi in grado di lasciare il segno nei cuori della community.

Il team ha confermato di stare investendo le proprie risorse anche nello sviluppo di un nuovo progetto (via Gamerant), di cui sappiamo qualcosa grazie all’annuncio della ricerca di un nuovo Art Director.

La figura professionale ricercata ovviamente non lavorerà a Ragnarok, ma ad un gioco completamente nuovo di cui ancora non si sa nulla, che però promette di essere un «nuovo viaggio» e un «progetto su larga scala».

Le parole utilizzate sono molto vaghe, come era lecito aspettarsi, ma c’è la volontà di sottolineare che il nuovo Art Director aiuterà nella realizzazione creativa di «ambienti, personaggi e creature».

Siamo quindi sicuri che già Santa Monica stia guardando con insistenza al futuro, anche oltre God of War, e a questo punto non vediamo l’ora di saperne di più su questo nuovo progetto in cantiere.

Per concludere, il porting su PC dell’epopea di Kratos ha lasciato anche spazio alla creatività dei giocatori, che non hanno perso attimo per riportare nel gioco una vecchia conoscenza.