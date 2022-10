God of War Ragnarok è gold: niente più rinvii, è ufficiale

I giocatori sono abituati a vedere spesso dei rinvii, anche all’ultimo minuto, ma God of War Ragnarok sarà puntuale come un’ascia in faccia.

God of War Ragnarok, che potete già ordinare su Amazon, è senza ombra di dubbio uno dei giochi più attesi e importanti dell’anno.

Un titolo che promette di essere violentissimo e anche volgare, come d’altronde ci possiamo aspettare da un’avventura con protagonista un signore come Kratos.

Che Santa Monica Studio vi ha chiesto di diventare, di recente, in un concorso rivolto a tutti i fan di God of War.

In un periodo in cui moltissimi videogiochi vengono rinviati, God of War Ragnarok sarà una delle sicurezze del 2022.

Nonostante fosse uno dei candidati al rinvio last minute per via della sua complessità, Santa Monica Studio ha svelato su Twitter che il Ragnarok non subirà ritardi.

God of War Ragnarok è infatti ufficialmente in fase gold, pertanto è completo e arriverà il 9 novembre.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!

On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! pic.twitter.com/vptHyKJ1JP

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 7, 2022