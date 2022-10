God of War Ragnarok vi chiede di diventare Kratos (e vi offre premi epici)

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina, tanto che ora Sony Interactive Italia ha deciso di indire un contest a tema davvero molto interessante.

Il sequel del capolavoro del 2018 arriverà infatti sia su PS5 che su PS4 il prossimo mese di novembre, per un'avventura norrena che promette di essere davvero epica.

Difatti, dopo il trailer della storia che ha lasciato i fan a bocca aperta, l’hype verso la nuova avventura di Kratos e Atreus è realmente elevato.

Ora, come riportato anche via PlayStation Blog, arriva #FaceTheRagnarök, l’iniziativa che coinvolge la community nel lancio di God of War Ragnarok.

L’iniziativa #FaceTheRagnarök vi permetterà di mettetevi in gioco con i vostri volti e le vostre storie: basterà infatti andare sul PlayStation Gamer Board, caricare una foto del vostro viso con l’iconico segno rosso di Kratos e scegliete tre parole chiave per descrivervi tra quelle presenti.

In palio due premi davvero niente male, ossia una copia di God of War Ragnarok Jotnar Edition e un controller wireless DualSense limited edition dedicato al gioco.

Ma non solo: questa è infatti solo la prima di tre speciali quest da completare: per quanto riguarda la seconda quest dovrete iniziare una nuova partita al primo God of War del 2018 e scattare una foto in-game del vostro primo incontro con Brok.

La terza quest, invece, vi chiede di concludere la vostra avventura nel primo capitolo ed esaudire la richiesta di Faye, conquistando il trofeo “Ultimo Desiderio”. Ognuna delle tre quest potrebbe farvi vincere un premio a tema, visto che una volta compiuta una quest verrà sbloccato nella vostra area personale un segno rosso come quello di Kratos.

Più quest completerete, più segni rossi raccoglierete, più alte saranno le vostre possibilità di essere estratti per il premio finale, ossia un weekend per due a Stoccolma, alla scoperta della storia e della mitologia norrena.

