God of War Ragnarok sarà un gioco violentissimo e «volgare»

God of War Ragnarok si avvicina, visto che mancano ormai appena una manciata di settimane prima che il gioco veda finalmente la luce nei negozi.

Il sequel del titolo del 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) uscirà infatti sia su PS5 che su PS4 a novembre, proponendo un’avventura norrena dai toni davvero epici.

Ora, dopo aver scoperto la data ufficiale del pre-load del gioco, è ora il turno di un altro dettaglio specifico rivelato dall’ente di valutazione ESRB.

Difatti, dopo essere venuti a conoscenza della presunta longevità del seguito di God of War, abbiamo scoperto che il gioco a quanto pare non dirà no a un linguaggio scurrile.

Come riportato anche da DualShockers, l’ESRB ha già classificato il gioco per una fascia di giocatori maturi, questo a causa delle scene d’azione cruente che includono smembramenti e l’uso di un linguaggio esplicito.

Secondo la pagina di classificazione di God of War Ragnarok, l’avventura includerà parole come «caz*o» e «mer*a», il che rivela il tipo di linguaggio esplicito che ci si può aspettare dai personaggi.

L’ESRB fa riferimento all’Ascia del Leviatano e alle Lame del Caos come equipaggiamento da combattimento, il cui utilizzo provoca una grande quantità di schizzi di sangue e lo smembramento dei nemici.

Considerando che anche l’originale God of War del 2018 è stato classificato per un utenza matura, non sorprende che anche Ragnarok seguisse la stessa strada, dato che il sangue e la violenza del gioco non sembrano essere stati ridotti in questo sequel.

Restando in tema, non dimenticate infatti di prenotare il nuovo controller Dualsense God of War Ragnarok, disponibile in edizione limitata prima che termini da GameStop!

Ma non solo: avete letto anche che i fan del Dio della Guerra si sono posti una domanda davvero molto strana, ossia: Kratos andrà mai a sfidare Gesù? Qualcuno ha davvero dato una risposta alla cosa.