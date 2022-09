God of War Ragnarok, ecco la data ufficiale del pre-load

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina giorno dopo giorno, visto che ora sappiamo quando prenderà il via il pre-load ufficiale del gioco da PlayStation Store.

Il sequel delle nuove avventure di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso) arriverà sia su PS5 che su PS4 a novembre, immergendo il giocatore in un’avventura norrena che promette grandi cose.

Del resto, la nuova produzione di Santa Monica Studio è stata protagonista dell’ultimo State of Play, grazie a un trailer della storia davvero epico.

Ora, dopo aver scoperto le dimensioni del download del gioco, siamo venuti a conoscenza del giorno esatto in cui potremo pre-scaricare il titolo sulle nostre console.

Come riportato anche da Twisted Voxel, la data di pre-caricamento (e di embargo sulle recensioni) dell’ultimo capitolo della serie di God of War.

Secondo il PlayStation Store, il pre-load di Ragnarok è previsto per il 2 novembre 2022, mentre l’embargo sulle recensioni del gioco dovrebbe terminare lo stesso giorno, ovvero una settimana prima del lancio.

I possessori di PS4 e PS5 che hanno preordinato il gioco su PSN possono ora accedere alla propria libreria di giochi, cliccare sull’icona di God of War Ragnarok nella sezione “La tua collezione” e selezionare il counter della data di lancio in corso per visualizzare la data esatta di inizio del pre-caricamento.

Kratos si imbarcherà ufficialmente nella sua ultima avventura al fianco di suo figlio Atreus il 9 novembre 2022. Non sono ovviamente previsti ritardi sulla tabella di marcia, quindi potete stare tranquilli.

