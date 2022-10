God of War Ragnarok, trapelata la durata del gioco (e non è affatto poco)

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina, tanto che ora sarebbe emersa la durata totale della nuova avventura di Kratos e Atreus.

Il sequel del capolavoro del 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) arriverà sia su PS5 che su PS4 a novembre, immergendo il giocatore in un’avventura norrena dalle tinte epiche che promette grandi cose.

La nuova e attesissima produzione di Santa Monica Studio è stata anche al centro dell’ultimo State of Play, con un trailer della storia che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Ora, dopo aver scoperto la data ufficiale del pre-load del gioco, siamo venuti a conoscenza della presunta longevità del seguito di God of War.

Come riportato da Insider Gaming e dall’affidabile Tom Henderson, sembra infatti che la durata totale di God of War Ragnarok si attesterà a massimo 40 ore di gioco intenso.

Le fonti rivelano infatti che l’attesa esclusiva PS4 e PS5 avrà una durata complessiva compresa tra le venti e le quaranta ore, in base a ciò che vorrete scoprire del gioco.

Più nel dettaglio, procedere spediti verso la fine del gioco vi impiegherà una ventina di ore, incluse le circa quattro ore e mezza di sequenze di intermezzo.

Sources – God of War Ragnarok is around 40 Hours in Lengthhttps://t.co/2Tnas35Aoq — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) October 3, 2022

La durata arriverà però a sfiorare le quaranta ore nel caso decideste di affrontare tutte le missioni secondarie e le sfide extra, per una longevità che può quindi variare a seconda dell’approccio del giocatore.

Ovviamente, la conferma potrà arrivare solo quando metteremo le mani sul gioco, visto che Kratos si imbarcherà ufficialmente nella sua ultima avventura al fianco di suo figlio Atreus il 9 novembre 2022.

Restando in tema, i fan della serie dedicata al Dio della Guerra si sono posti una domanda davvero molto singolare: Kratos andrà mai a sfidare Gesù? Qualcuno ha dato una risposta sensata alla cosa.

Ma non è tutto: non dimenticate infatti di prenotare il nuovo controller Dualsense God of War Ragnarok, disponibile in edizione limitata prima che termini da GameStop!