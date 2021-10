God of War Ragnarok diventa un “film” (e il poster è bellissimo)

L’attesa dei fan PlayStation per God of War Ragnarok, il capitolo che continuerà a narrare le avventure di Kratos e Atreus, ogni giorno aumenta sempre di più, complice il grande successo ottenuto dal precedente episodio.

Il sequel di God of War si preannuncia essere infatti un’avventura decisamente epica, al punto che, nonostante il gioco non sia ancora uscito ufficialmente su PS4 e PS5, c’è chi ha già deciso di immaginarlo come un vero e proprio film.

Considerando che molti fan hanno deciso di eleggere proprio God of War come il miglior videogioco di sempre, ricevendo perfino l’approvazione di Phil Spencer di Xbox, non deve essere certamente una sorpresa che alcuni appassionati vorrebbero vedere trasformata l’avventura in un lungometraggio cinematografico.

Un altro artista si era già divertito a trasformare la cover art di God of War Ragnarok in una spettacolare animazione, scaricabile gratuitamente e talmente ben realizzata da essere stata apprezzata anche dagli sviluppatori.

Questa volta, l’artista Gabriel Belmont ha dunque deciso di condividere con fan e addetti ai lavori la sua ultima creazione, immaginando dunque come sarebbe God of War Ragnarok se fosse un film invece di un videogioco.

Il poster disegnato dall’utente immagina dunque i protagonisti Kratos e Atreus in primo piano, come se fossero i protagonisti di un vero e proprio lungometraggio cinematografico: nel poster sarà inoltre possibile vedere tanti altri personaggi che compariranno nell’avventura.

Il risultato è semplicemente incredibile: potete ammirare il duro lavoro dell’artista nel suo tweet, che troverete di seguito:

Il lavoro ha attirato fin da subito l’attenzione di Cory Barlog, director di God of War, che ha deciso di mostrare il proprio supporto con un retweet sul proprio profilo.

Gli utenti hanno risposto molto positivamente al lavoro compiuto da Gabriel Belmont: tra i fan c’è infatti chi sottolinea come richiami molto lo stile utilizzato dai poster del Marvel Cinematic Universe, mentre c’è chi chiede di utilizzare davvero questo lavoro, nel caso God of War Ragnarok diventasse davvero un film.

I giocatori adesso potranno dunque solo aspettare che Ragnarok sia disponibile ufficialmente, con la speranza che la trama si riveli effettivamente degna di una futura trasposizione cinematografica.

Nel frattempo, i fan potranno ingannare l’attesa con la versione PC di God of War, messa a confronto con quella PS5 in un nuovo video.

L’annuncio ha però infastidito i fan di Bloodborne, desiderosi anch’essi di un porting su PC e che stanno iniziando a perdere la pazienza.

In attesa di scoprirne di più su Ragnarok, i giocatori hanno deciso di discutere su quali sono stati i migliori momenti di God of War.